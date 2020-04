Infantes con discapacidad, "los invisibles" de la pandemia covid-19

Lo importante es no ocultar la realidad de las personas con discapacidad, yo creo que uno de los estigmas sociales es que todavía no enfrentamos la discapacidad, que no queremos que la gente nos diga: pobrecito, es tu cruz o está malito, la realidad de Valeria es una joven de dependencia total, que necesita asistencia para moverse, pero los ojitos de mi hija siempre brillan y son sus ojitos de cascabel, a pesar de que ella tiene crisis diarias, no hay día en que ella no sonría ..."