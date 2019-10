Incompleta, iniciativa para prohibir peleas de animales: OSC

PACHUCA.- Ángel Daen Morales García, vicepresidente de Biofutura AC, consideró que la iniciativa para prohibir las peleas de animales, entre de toros.

"La oposición debe generar cambios sustanciales no solamente en la guerra política, sino como condición para propiciar un bienestar social y animal. Es absurdo que por una parte estén prohibidas las peleas de perros, pero no las corridas de toros. Es una visión especista la que se tiene y se debe erradicar todo, no solamente lo que políticamente es correcto", indicó.

El planteamiento busca impedir la venta o adiestramiento de la fauna en áreas comunes, el uso y tránsito de vehículos de tracción animal en sitios urbanos y para fines distintos al uso agropecuario, la comercialización de especies enfermas o con lesiones y mantener amarrado o encadenado a un animal.

El activista manifestó que las charreadas también deben estar contempladas, pues son prácticas legales, pero no justas; además, acusó a los legisladores de impulsar propuestas de mediano alcance porque sus fines son primeramente políticos, pues ésta contraviene la presentada por el diputado Rafael Garnica Alonso, de Morena, para declarar las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial.

Recordó que el 17 de septiembre, tras la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, Garnica Alonso bajó su iniciativa y acordó que recibiría información sobre los entes facultados para emitir la declaratoria y la violación a los derechos animales.

"Nos extraña que todos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitución estuvieron a favor de nuestros argumentos, pero varios diputados como Víctor Osmind votaron a favor de las peleas de gallos en la comisión. Sólo la diputada Claudia Lilia (del PAN) se abstuvo y una del PRI, pero obviamente lo hacen por ser oposición, los diputados no razonan nada (...) Incluso Jonathan (presidente de Biofutura) le dijo a Humberto Veras Godoy que representa (como exrector) a una universidad", dijo.

CUIDAN INCONSTITUCIONALIDAD, JUSTIFICAN

Aunque los Congresos de Coahuila, Sonora, Guerrero y Quintana Roo han prohibido las corridas de toros, la diputada perredista Areli Miranda Ayala –una de las promoventes de la iniciativa presentada el martes– señaló que en Hidalgo se analiza la coincidencia con los ordenamientos generales.

Estamos trabajando poco a poco en ese sentido. Tenemos todavía muchas cosas qué analizar y sobre todo que se tienen que homologar con una ley federal si no, podríamos caer en una cuestión de inconstitucionalidad porque todavía en el país están permitidas, a pesar de que tenemos nuestras propias leyes y somos autónomos", indicó.

