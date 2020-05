Hoy no circula en Hidalgo es una medida drástica: Acaderh

PACHUCA.- La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC (Acaderh) calificó como "drástico", "restrictivo" y "coercitivo" la implementación del programa temporal Hoy no circula en Hidalgo, anunciado por el gobierno estatal como medida para reducir la movilidad ante la pandemia del covid-19.

A través de un comunicado, la organización señaló que el programa "restringe drásticamente" la movilidad vehicular en la entidad, debido a que la circulación de los automóviles será de tres a cuatro días dependiendo la terminación de la matrícula.

Asimismo, calificó de punitiva la implementación de sanciones "exageradas", que van desde los 868 pesos a los 43 mil 440, a quienes no acaten dicha medida, pues consideró que no se establecen criterios "claros y explícitos" para imponer las multas.

Lee más en LSR Hidalgo: Pese a covid-19, aumenta 15% dinero que paisanos envían a Hidalgo

Reconocemos que existe una gran proporción de personas que viven de su trabajo, que su ingreso es precario y que su empleo es de carácter informal o tiene negocios familiares por lo cual debe transitar, muchas veces trasladándose de la periferia a las ciudades, de un municipio a otro, para prestar sus servicios o vender sus productos. Este no sería el caso de la renuncia a observar las medidas sanitarias y evitar el contagio".

"Si bien es pertinente la norma, ya que se ha demostrado que la población hidalguense ha sido renuente a seguir el lineamiento ´quédate en casa´, para la Acaderh la propuesta tiene un carácter restrictivo de derechos y libertades fundamentales", subrayó la organización, en el documento que difundió a través de su cuenta de Facebook.

Por lo que pidió a las autoridades estatales reforzar las campañas de medidas de prevención de contagio de modo "voluntario y razonado", así como los apoyos para quienes no pueden quedarse en casa o su situación es precaria.

Mientras que a la ciudadanía hizo un llamado para que acaten las medidas de sanidad que implementan las autoridades.

Luego de que autoridades federales dieron a conocer que Hidalgo era la segunda entidad del país con la menor disminución de movilidad durante la contingencia, el gobierno estatal anunció el sábado la puesta en marcha del Hoy no circula, con la que los automóviles con matrículas que terminen en pares o cero no podrán transitar los lunes, miércoles y viernes, mientras que los que terminen en non no podrán hacerlo martes, jueves y sábado.

Mientras que los domingos, los automóviles con terminación cero y par no circularán el primero, tercero y quinto domingo de cada mes, y los non, quedarán restringidos el segundo y cuarto.

emh