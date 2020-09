Reducen restricciones de Hoy No Circula en Hidalgo

El nuevo Hoy No Circula Sanitario tendrá un horario de las 5:00 horas a las 22:00 horas. (Foto: CDHEH)

PACHUCA.- A casi cinco meses de su comienzo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, informó que habrá una reducción en las restricciones del Hoy No Circula Sanitario ante el semáforo epidemiológico naranja en el que se encuentra la entidad.

A través de redes sociales, Fayad dio a conocer que el gobierno estatal decidió reducir las restricciones del Hoy No Circula Sanitario y ahora los autos solo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes.

Lo anterior, ya que "alcanzamos una fase de control en el desarrollo de la pandemia por el #COVID19, y el semáforo epidémico en Hidalgo está en naranja Círculo naranja", dijo.

Lee más en LSR Hidalgo: En el limbo, 106 mdp que entregaron a 11 municipios para seguridad

Además, este nuevo No Circula Sanitario tendrá un horario de implementación de las 5:00 horas a las 22:00 horas.

Agregó que, al no ser un programa de corte ambiental, los vehículos con hologramas "0" y "00" también están obligados a cumplir con esta disposición.

Los vehículos con terminación 5 y 6 en la matricula no circularán el lunes, los 7 y 8 el martes, 3 y 4 el miércoles, 9 y 0 el jueves, así como 1 y 2 el viernes; mientras que el primer, tercer y quinto sábado del mes no circularán los números nones. Por lo tanto, el segundo y cuarto sábado de cada mes no circularán los vehículos con terminación 0 o par.

Finalmente, informó que esta medida aplica para todos los autos con placas del extranjero o de otras entidades federativas.

Las nuevas disposiciones del programa vehicular sanitario entran en vigor a partir de este día.

#HoyEnElPeriódicoOficial Periodico Oficial del Estado de Hidalgo. Alcance 1 del 28 de septiembre de 2020.



Modificación al Programa de Reducción Vehicular Hoy No Circula Sanitario.



Para mayor información ingresa a: https://t.co/PGS0EnV4By pic.twitter.com/v9lIIODAGS — Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (@poficialhgo) September 28, 2020

Alcanzamos una fase de control en el desarrollo de la pandemia por el #COVID19, y el semáforo epidémico en Hidalgo está en naranja ??. Decidimos reducir las restricciones del Hoy No Circula Sanitario y ahora los autos solo descansarán un día a la semana y algunos sábados del mes. pic.twitter.com/KzTrqjudK3 — Omar Fayad (@omarfayad) September 28, 2020









emh