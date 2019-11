Por promover legalización de aborto hostigan a padres de diputado, acusa

El diputado Víctor Guerrero Trejo publicó en su página de Facebook que hoy por la mañana un grupo de personas afines a la organización Vive México, que están en contra del aborto, se presentó en la casa de sus padres, ubicada en Zimapán, con la finalidad de intimidarlo para que desista de la iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

"Desde ahora señalo que no lo haré, ya que la aplicación de los derechos humanos no se negocian, no se omiten por presiones y mucho menos por amenazas", mencionó el legislador por el distrito electoral 1, con cabecera en Zimapán.

Asimismo, el legislador de Morena responsabilizó a los líderes de la agrupación, Víctor Dorantes y Nancy Cordero, de cualquier agresión o atentando contra la integridad física o bienes de su familia, de sus colaboradores y de él mismo.

Los hechos, presuntamente, se registraron luego de que se realizó una marcha en la cabecera municipal de Zimapán.

El pasado jueves, las comisiones conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales y Seguridad Ciudadana y Justicia aprobaron la iniciativa que para despenalizar la interrupción del embarazo, por lo cual, la propuesta será turnada al Pleno de Congreso local para su votación.





