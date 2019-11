"Parece que a mi papá se lo tragó la tierra"; los tres hijos de Yadir lo buscan desde hace un mes

Es triste porque me iba a estudiar la universidad a Guadalajara, me iba a ir hasta allá y pues que de un día para otro no aparezca quien me iba a poyar en todo esto, me rompe mucho el corazón, no solamente a mí, en mi casa han sido muchas lágrimas de mis hermanos, es muy triste verlos a ellos porque son más pequeños que yo y me siento muy mal por ellos".