Hidalguense viajó a EU para trabajar, pandemia frenó su actividad

PACHUCA. – Eduardo Pérez es un hidalguense oriundo del municipio de Zapotlán de Juárez que, como cada anualidad, viajó en el segundo mes del año a Estados Unidos para trabajar como agricultor y generar dólares para gastar en su regreso a Hidalgo durante el último trimestre del año.

En entrevista con LSR Hidalgo, contó que el pasado febrero de 2020 llegó a Oregón, un estado costero de Estados Unidos, entró de manera legal al país norteamericano justo antes de que declararan la contingencia y cese de actividades para evitar la propagación del covid-19.

Comenzó a laborar en un vivero donde se injertan árboles de diferentes especies, entre ellos, los pinos ya que dicha actividad le es familiar porque desde hace tres años la desempeña cada que viaja por cuestiones laborales al extranjero.

Aunque a dos semanas de laborar como agricultor en compañía de otras 120 personas, los dueños del vivero le notificaron el cese de actividades y con ello, un descanso forzoso que mantiene derivado de la contingencia por covid-19 y que cambió sus proyectos para este año, como iniciar la construcción de un inmueble en su lugar de origen.

"Llegué muy bien, conseguí el trabajo y ahorita me descansaron porque la compañía no tiene ventas, uno se da cuenta que no hay carga de plantas en los tráileres, precisamente con lo de las fronteras cerradas, no hay ventas".