Envía Héctor Herrar mensaje a los mexicanos; "quédense en casa"

"Unámonos México, seamos más responsables, evitemos el contacto físico, seamos solidarios, pero sobretodo, ¡quédense en casa, no son vacaciones!, yo, me quedé en casa", expresó el exjugador de los Tuzos del Pachuca, Héctor Herrera a través de un video en sus redes sociales.

El futbolista, actualmente jugador del Atlético de Madrid, en España, emitió un mensaje para todos los mexicanos y les pidió se sumarán a las acciones contra el Covid-19 y siguieran las medidas preventivas para evitar un contagio o propagación del virus.

"Quiero invitar a toda mi gente de México a que hagan conciencia de la importancia de este virus, a que sean más responsables, y sobretodo, agradecidos porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo".

Comparó la situación que viven en España, con 11 mil 178 casos diagnosticados y 491 muertos, y lamentó no haber contado con la oportunidad de frenar el contagio como sucede en el caso de México, que se encuentra en fase uno con 82 casos confirmados (al cierre del informe de 16 de marzo).

En serio hermanos, si nosotros en España pudiéramos regresar el tiempo, unas semanas, a la fase uno de este virus como ustedes, sin pensarlo tomaríamos las medidas y precauciones, y no saldríamos de casa"

"Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus, quizás no, ojalá no, pero pensemos en nuestros papás, nuestros abuelos, la gente adulta, en la gente que es más vulnerable ante este virus".

Finalmente, Héctor Herrera pidió sumarse a la causa, seguir las recomendaciones de higiene y quedarse en casa el tiempo que las autoridades lo indiquen.