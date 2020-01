Hidalgo es vulnerable al huachicoleo por alta presencia de oleoductos: Fayad

"Cuando hay una fuga o cuando alguien pica un ducto. Lo que el pueblo debe hacer es alejarse y reportarlo, y no acercarse y tratar de llevarse gasolina, porque eso te lleva a la muerte", dijo Fayad. (Foto: especial)

PACHUCA.- Luego de que ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiterara que Hidalgo sigue siendo el estado con más tomas clandestinas en oleoductos, el gobernador Omar Fayad Meneses dijo que la entidad es la más vulnerable por tener la mayor cantidad de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Es evidente (que Hidalgo sea el estado con más tomas) porque somos también el más vulnerable, porque somos el que más kilómetros de ductos de Pemex alberga, alberga una refinería, entonces somos muy vulnerables", mencionó el mandatario estatal, al concluir la ceremonia del 151 aniversario del decreto de la creación del estado.

Fayad Meneses indicó que ha coincidido con López Obrador en que la vulnerabilidad que tiene la entidad para la extracción ilegal de hidrocarburo debe combatirse con la presencia de fuerzas federales como el Ejército, la Guardia Nacional y los mecanismos que el presidente implemente.

Porque seguimos vulnerables y vamos a ser siempre vulnerables, porque mientras existan tantos ductos de Pemex a lo largo de tantos kilómetros y que no estén revestidos o protegidos, pues vamos a seguir siendo vulnerables", opinó.

También consideró que se deben redoblar los esfuerzos en dos sentidos: la prevención a través de informar a la ciudadanía sobre los riesgos que puede ocasionar el robo de combustible y aplicar "todo el peso de la ley" a quienes practiquen este delito.

"TLAHUELILPAN, TRÁGICO EJEMPLO"

A dos días de que se cumpla un año de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan —por la que 137 personas murieron—, el gobernador adelantó que dará a conocer un informe sobre las acciones que su administración llevó a cabo y consideró que el suceso dejó un aprendizaje en la sociedad, para que no vuelvan a realizar conductas como la de la tarde del 18 de enero de 2018.

"Yo creo que no se nos debe olvidar Tlahuelilpan porque vino a marcar un parteaguas muy importante, y porque vino a servir como un trágico ejemplo de lo que no se debe hacer cuando hay una fuga o cuando alguien pica un ducto. Lo que el pueblo debe hacer es alejarse y reportarlo, y no acercarse y tratar de llevarse gasolina, porque eso te lleva a la muerte", dijo.

Indicó que probablemente la "tragedia" de Tlahuelilpan ha sido la más grande durante 151 años del estado y que nunca había habido tantas muertes a causa de un accidente en la entidad, ni cuando el 10 de marzo de 1920 hubo un incendio en la mina El Bordo, en Pachuca, donde 87 personas perdieron la vida.

EL APOYO FUE PARA TODOS LOS AFECTADOS: FAYAD

Omar Fayad también dijo que después de lo ocurrido su administración ayudó a las personas y familiares de quienes resultaron lesionados.

Indicó que la administración estatal apoyó con traslados, atención médica y psicológica a los que sufrieron heridas y a sus consanguíneos. También refirió que posterior al incidente el gobierno estatal continúo ayudando a las familias, por lo que adelantó que dará a conocer un informe sobre todas las acciones que se llevaron a cabo.

Recordó que el gobierno federal también brindó ayuda y que priorizó esa zona, y las demás por dónde pasan ductos, para implementar programas del Bienestar.

Sin embargo, LSR Hidalgo publicó el 17 de julio del año pasado que algunos familiares de las personas que murieron no recibieron apoyos.

Un caso fue el de Eligia Zacarías Cerdán, quien perdió en el accidente a su hijo Luis Adrián Rufino Zacarías.

Platicó en entrevista que sus tres nietos no habían sido beneficiarios de ningún programa social, pese a que las autoridades aseguraron que los deudos serían inscritos a los esquemas del combate al huachicoleo del gobierno federal.

Zacarías Cerdán aseguró que solo recibieron 15 mil pesos que el gobierno federal entregó a 157 familias "para hacer frente" a gastos derivados del accidente, pero no le reembolsaron los gastos funerarios, como se comprometió a hacerlo el gobierno estatal.

