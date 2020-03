Hay recorte de salarios, denuncia portera del Pachuca

Luego del paro obligatorio de actividades en la Liga Mexicana del Futbol como medida preventiva para evitar la propagación y riesgo de contagio del covid-19, el salario de las futbolistas de la Liga MX Femenil estaría en riesgo, señaló la portera del Pachuca, Alejandría Godínez.

"Mi argumento es este. Es válido que ahorita todos la estamos pasando mal. Incluso los clubs no están generando los ingresos normales. Pero quitarle 50% a una jugadora de la Liga Mx Femenil, no es lo mismo que quitarle 50% a un jugador de la Liga MX", publicó la blanquiazul en su cuenta oficial de Tiwtter.

En el último comunicado de la Liga MX Femenil, no se menciona el tema de reducir los sueldos de las futbolistas entre las medidas que revisaron los clubes durante este paro en las competencias; sin embargo la portera Tuza señaló que algunas jugadoras están recibiendo solamente la mitad del salario, lo cual significa un daño a los bolsillos de las chicas que tienen que pagar renta, comida, y que comparado con los hombres, "ganan anualmente solo el 0.63%".

"Con el 50%, no creo que se pueda sostener este nuevo estilo de vida de un futbolista profesional en cuarentena. Tomando en cuenta que ahora todas las comidas son por tu cuenta. Y que muchas pagan renta y demás", continuó.

La guardameta titular de las Tuzas del Pachuca mostró su preocupación ante la situación; sin embargo, aclaro que en el "Club Pachuca no nos han informado de ningún recorte de sueldo...Me estoy enterando que algunas jugadoras de algunos clubs recibirán solo el 50% del sueldo. No sé si nos pasará a todas eventualmente".

La semana pasada Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca anunció que los sueldos se mantendrían de manera habitual para todos los colaboradores del consorcio, así como para los tres clubes que pertenecen a este grupo: León, Zacatecas y Pachuca.

Además, se realizaron entrega de despensas a los trabajadores como apoyo ante la contingencia del covid-19.

jgp