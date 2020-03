Hasta con 300 mil pesos multan a 26 empresas incumplidas con derechos laborales

PACHUCA.- En Hidalgo, 26 empresas que incumplieron con derechos laborales para sus trabajadores, reparto de aguinaldo y utilidades, fueron sancionadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPSH) con multas que alcanzaron hasta los 322 mil 460 pesos, informó la directora general, Ivonne Montiel Ángeles.

Durante la presentación de la campaña ´Cero Tolerancia al Incumplimiento Patronal´, la funcionaria estatal señaló que 26 firmas fueron multadas derivado de procedimientos administrativos y sancionadores.

De este total, 14 empresas no cumplieron con las condiciones generales de trabajo mientras que 10 no pagaron aguinaldo y los dos centros de empleo restantes no dieron reparto de utilidades o faltaron al pago del entero del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

Aunque Montiel Ángeles no precisó la multa por cada una de las 26 empresas, indicó que las sanciones económicas oscilan entre los 3 mil 779 a los 322 mil 460 pesos.

Asimismo, agregó que desde que inició la actual administración hasta la fecha, se han efectuado 5 mil 50 inspecciones, de las cuales 265 ocurrieron en el año 2016; mil 325 en el año subsecuente y mil 504 en el 2018.

Para la anualidad de 2019 la Secretaría del Trabajo efectuó mil 645 inspecciones, adicional a las 311 que se llevaron a cabo en lo que va de este 2020.

Asimismo, precisó que se continúa con procedimientos administrativos a empresas diversas, situación que puntualizó, no implica hasta el momento deriven en una sanción.

MÁS DE 5 MIL INSPECCIONES, SOLO 26 SANCIONES

Desde que en 2016 entró en funciones la actual administración hasta el momento se realizaron 5 mil 50 inspecciones, aunque solo 26 de los procedimientos derivaron en multa, al respecto la directora general de la STPSH explicó que se debe a la legislación que regula las relaciones laborales, ya que emana de la Ley Federal del Trabajo y un reglamento general aplicado en todo el país.

Montiel Ángeles abundó que derivado de la reforma de 2012 se previeron diversos plazos para que un patrón cumpla con sus obligaciones; es decir, una vez detectadas las inconsistencias se dicta un emplazamiento a la empresa para explicar por qué no cumplió con la norma y se da un plazo adicional de 30 días o en su caso, una prórroga.

De incumplir de nueva cuenta, se inicia un procedimiento para que el ente señalado indique a la Secretaría del Trabajo a través de una audiencia por qué no acreditó sus obligaciones.

(Las empresas) tienen varias oportunidades de cumplimiento porque lo mandata la misma ley y pueden agotar estos tiempos y al final se procede la aplicación de sanción o no", recurso económico que se establece de acuerdo al valor de la Unidad de Medida de Actualización vigente, concluyó.

PIDEN A TRABAJADORES DENUNCIAR IRREGULARIDADES

María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), reconoció que en ocasiones la información que existe respecto a los mecanismos que los trabajadores deben accionar para hacer valer sus derechos "es limitada e insuficiente" para determinar si al interior de las empresas o trabajos existe incumplimiento.

Por tal motivo la secretaria anunció la implementación de la campaña de tipo permanente ´Cero Tolerancia al Incumplimiento Patronal´ para denunciar vía telefónica, correo electrónico o redes sociales aquellas situaciones que consideran los empleados son violatorias de los derechos laborales, reportes que se manejarán de manera confidencial para evitar las represalias de un patrón.

Por tanto, se focalizarán las inspecciones en los centros de trabajo que incumplen con los derechos laborales de acuerdo a las denuncias recepcionadas, acotó Eguiluz Tapia.

