Grupos políticos movieron a estudiantes a marchar vs inseguridad: Fayad

PACHUCA.- Ante jóvenes de universidades estatales, el gobernador Omar Fayad Meneses insistió en que la federación califica a Hidalgo como una de las entidades más segura, por lo que pidió "no dejarse engañar" por grupos políticos que están detrás de las movilizaciones acontecidas en semanas recientes en Pachuca y que buscan propiciar una imagen negativa sobre los índices delictivos.

"Hace algunos días, algunos grupos que alborotan a la gente, que quieren generar psicosis, han movido a estudiantes de otras universidades a marchar por la seguridad, cosa con la que nosotros siempre estaremos de acuerdo, siempre buscar su seguridad, pero nosotros creemos que quienes alientan a veces estás marchas tienen que ver más con un tema político, de ataque al gobierno o al gobernador, que con los verdaderos índices que se manejan a nivel nacional".

De acuerdo con el mandatario, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señala que Hidalgo es una de las demarcaciones del país con menos feminicidios –por los cuales la procuraduría abrió 17 carpetas de investigación de enero a octubre–. Refirió que mantiene reuniones con las organizaciones de la sociedad civil.

Aseguró que no se niega la existencia de violencia, pero no en las dimensiones en que los grupos –de los cuales no refirió nombres– pretenden proyectar.

También rechazó que Estados Unidos haya colocado a Hidalgo como estado de "alerta" para sus ciudadanos; incluso, mencionó, Xantolo y el Tianguis de Pueblos Mágicos recibieron una alta afluencia de turistas.

TOQUE DE QUEDA

El mandatario anticipó que solicitará al Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ) y a la Secretaría de Educación Pública (SEPH) una encuesta entre los universitarios para que emitan sugerencias respecto de la percepción de seguridad.

Ya algunos me sugieren algunas medidas, por ejemplo, alguien me dice: ´gobernador, hay que dictar un toque de queda a las 12 de la noche para que ya nadie salga de noche en Hidalgo´. Hay quien dice: ´gobernador, cierre todos los bares de Hidalgo a las 12 de la noche´ y hay quien dice: ´gobernador, ni un joven en la calle después de las 12 de la noche", manifestó.

Fayad emitió el discurso frente a alumnos de nivel superior durante la entrega del Premio Estatal de la Juventud en la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma (Utmir), donde señaló que sólo citaba algunas medidas que habrían de tomarse, si los jóvenes consideraban que Hidalgo está tan mal como dicen esos "grupúsculos".

