Francisco Xavier, con derecho a aspirar a candidatura: PAN

El dirigente estatal del PAN, Cornelio García Villanueva, señaló que no ha habido acercamientos de tipo electoral con Francisco Xavier Berganza Escorza; no obstante, tiene la posibilidad de postularse por un cargo en 2020 bajo las siglas blanquiazules.

"Lo he saludado, pero no hemos hablado de política. No hemos platicado aún temas de esos. Han sido conversaciones escuetas y digamos un poco más de otros temas. Tendría su derecho, como los demás ciudadanos", expuso.

Luego de que el cantante fue el abanderado panista a la gubernatura en 2016, rompió con el exdirigente Asael Hernández Cerón, pues, pese a iniciar su proceso de afiliación, buscó la candidatura al Senado –cargo que desempeñó de 2006 a 2012– por el PRD, pues en la coalición de Frente por Hidalgo le tocó al sol azteca encabezar el escaño.

"La principal campaña que nosotros podemos hacer es llevar a los mejores perfiles y sobre todo estaremos tocando las puertas ciudadanas para que vean en Acción Nacional una herramienta que realmente esté al servicio de la gente", expuso.

Berganza publicó en redes sociales que se encontraba valorando, de la mano con su familia, postularse por la presidencia municipal, pues aseguró que en los comicios de 2016 obtuvo una alta votación en la capital.

