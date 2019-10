Fayad pide cerrar filas con AMLO, ante el narco

?? Atención



Aquí un momento que definirá el sexenio de Andrés Manuel López Obrador:



"No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas"



Así su explicación a los hechos de ayer en Culiacán, aunque no aclara si se detuvo o no al hijo del Chapo. pic.twitter.com/ONnmq5J9FJ