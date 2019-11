Familiares de joven desaparecido bloquean la México-Pachuca

PACHUCA.-Familiares de Sebastián Yañez Gómez, quien desapareció desde el 6 de noviembre, bloquearon la carretera a México, a la altura de la colonia San Antonio para pedir la intervención de las autoridades.

La interrupción de la circulación se realiza con destino a la capital del país. Con cartulinas en mano, los quejosos permitieron el paso de los vehículos de manera parcial.

"Todo es un silencio absoluto, las autoridades están haciendo su trabajo, yo lo entiendo, pero no hemos tenido respuesta, no es posible que no se localice, no es posible tanta inseguridad, mi hijo es un niño bueno", compartió la madre en redes sociales.

Su padre solicitó la intervención del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Omar Fayad Meneses, pues aseguran que la inseguridad se ha incrementado en Hidalgo.

Según la ficha de búsqueda el joven de 20 años mide 1.80 metros de altura, posee ojos cafés, cabello castaño oscuro y como seña particular, tiene una cicatriz circular debajo del ojo izquierdo.

La última vez que se le vio fue en su vivienda en Maestranza, se dirigía al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Portaba mezclilla y una sudadera gris.

jgp