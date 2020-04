Falta de representación no atora trabajos en Congreso: PRD

PACHUCA.- El dirigente del PRD en Hidalgo, Héctor Chávez Ruiz, aseguró que la falta de representante perredista en el Congreso local no detendrá la agenda legislativa del partido, pues existen otros mecanismos para presentar iniciativas.

Tras los comicios de 2018, el sol azteca obtuvo una posición plurinominal, la de Areli Rubí Miranda Ayala. La congresista solicitó licencia el pasado 5 de marzo y al día siguiente hizo pública su renuncia al instituto político para participar en el proceso interno de Morena en Atotonilco de Tula.

En su lugar, el 17 de ese mes rindió protesta su suplente, la perredista, María de los Ángeles Godínez Granillo; sin embargo, debido a que los comicios se aplazaron, este martes Miranda Ayala regresó a ocupar su curul, pero esta vez ya no forma parte de la Junta de Gobierno del Congreso local, pues la ratificación partidista del PRD debe ser ratificada por el partido mediante oficio.

Al respecto, el líder estatal del sol azteca aseguró que existen otras vías para continuar los trabajos, llevar planteamientos avalados con firmas ciudadanas, labor que podría ser encabezada por la diputada suplente o presentar propuestas a través de los cabildos donde el PRD ostenta la mayoría.

"Yo si pediría, de parte de la diputada, es que haya congruencia. Si al final sus intereses personales ya no los pudo satisfacer con el PRD, pues que no se olvide de que ese espacio representa más de 42 mil votos; entonces, ojalá no defraude la confianza de esos ciudadanos y permita que alguien que esté muy comprometido con el partido, pues asuma la responsabilidad", señaló.

En caso de que Miranda Ayala obtenga la candidatura por Morena, dejaría nuevamente el Congreso y el pleno llamaría a la suplente, con lo que el PRD recuperaría su representación en la Junta de Gobierno.









