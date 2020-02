Fallan jueces y órganos fiscalizadores como contrapesos del gobierno: estudio

El índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 señaló deficiencias en los jueces penales y los organismos responsables de la fiscalización de recursos y rendición de cuentas para que se constituyan como verdaderos contrapesos al gobierno del estado.

Hidalgo ocupa el lugar 10 de 32 en el estudio de la organización World Justice Project. En el caso del factor denominado "Límites al poder gubernamental", los sondeados –conformados por población general y expertos– dieron una calificación de 0.45, donde cero es la más baja y 1 la mejor.

Los Poderes Judicial y Legislativo fueron evaluados por el organismo internacional respecto de si funcionan como contrapeso al gobierno estatal; el primero consiguió un mejor puntaje que el segundo (0.51 y 0.44).

Los jueces que resuelven asuntos en materia civil, laboral, familiar, mercantil y administrativa son considerados más independiente sin presiones externas para desempeñar su función o que actúan por beneficios personales (entre 0.67 y 0.73).

Por su parte, los juzgadores en materia penal obtuvieron entre 0.47 y 0.53 puntos; además, los expertos consideraron que las autoridades estatales y municipales no acatan las decisiones de los tribunales.

El Congreso de Hidalgo obtuvo 0.54 en el cuestionamiento de que los partidos de oposición pueden expresar su postura contra las políticas de gobierno sin temor a represalias; en tanto, consiguió 0.49 respecto de las fraccione al interior del partido que gobierna que pueden manifestar su opinión sin que haya revanchas.

ORGANISMOS FISCALIZADORES

Con un puntaje general de 0.30, los organismos de fiscalización gubernamental fueron los peor calificados, pues la Contraloría no investiga ni sanciona a los servidores cuando cometen actos de corrupción, ni siquiera en casos políticamente sensibles (0.23).

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) consiguió 0.33 puntos en el indicador porque la ciudadanía considera que no indaga violaciones a las garantías individuales y los informes que emite no son tomados en cuenta por las autoridades.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró 0.35 puntos porque sus informes no son tomados en serio por las autoridades estatales para realizar acciones correctivas, señala el estudio.

PRENSA Y ELECCIONES

El estudio califica a la prensa como un contrapeso eficaz con 0.65 porque en el estado no se cometieron crímenes contra periodistas en 2018 y 2019; no obstante, los ciudadanos no consideran que los trabajadores de los medios puedan publicar investigaciones sobre crimen organizado por temor a represalias (0.21) o de casos de corrupción que involucren a altos funcionarios (0.34).

La percepción de la ciudadanía sobre unas elecciones "limpias" se ubica en 0.44, pues menos de la mitad de los sondeados mencionaron que el Instituto Electoral garantiza un proceso transparente (0.40). Tampoco creen que las personas voten libremente sin recibir presiones, regalos o servicios de los partidos políticos (0.26).









emh