Exige FAC apoyo para campo a próximos candidatos de alcaldías

PACHUCA.- El Frente Auténtico del Campo (FAC), que aglutina a cuatro organizaciones campesinas con representación en Hidalgo, exigió a los próximos candidatos a las 84 alcaldías en el estado desde la reducción de sus percepciones mensuales, políticas para el campo hasta la eliminación de parquímetros; sin embargo, aún no establecieron el partido político con el que participarán en los próximos comicios electorales.

En un posicionamiento emitido este día por Marco Antonio Rico Mercado, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), planteó una agenda legislativa a favor del desarrollo del campo.

Lo anterior, a fin de que quienes resulten candidatos de las presidencias municipales, así como los aspirantes a formar parte del cabildo como síndicos o regidores, firmen la agenda agraria municipal.

Entre los puntos que contempla el documento se encuentra: que los ayuntamientos tengan un área de desarrollo agropecuario y rural; así como que los ejidos y comunidades opinen en la ejecución del presupuesto.

A través de su documento también solicitaron la reducción de sueldos de los integrantes de Cabildo, para que los recortes a remuneraciones sean invertidos en el campo.

Además de proyectos de carácter ambiental, exigieron la eliminación de los parquímetros en el caso del municipio de Pachuca.

Respecto al posicionamiento, Francisco Chew Plascencia, dirigente estatal del Movimiento Social por la Tierra (MTS), realizó un llamado para que los próximos candidatos atiendan las problemáticas rurales derivado de los recortes presupuestales a nivel estatal y federal.

En tanto, Marta López Ríos, representante en Hidalgo de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), acusó que los integrantes de la LXIV Legislatura local únicamente trabajaron en su primer año en políticas públicas agrarias, por lo que únicamente resta la firma de la agenda municipal que propuso el FAC hacia los interesados en contender en el próximo proceso electoral, especialmente en programas de atención a las mujeres indígenas.

UNTA EN ELECCIONES

Al ser cuestionada si la UNTA participará con candidatos, Martha López señaló que hay agremiados a la organización campesina que radican Singuilucan y El Cardonal que están interesados en contender en las elecciones.

Sin embargo, aseguró que aún no tienen claro el partido con el que participarán, aunque sí descartó apoyo hacia los diputados locales que pretendan postularse como alcaldes, tras asegurar que solo gestionaron recurso "para ellos mismos" y no para el campo. "Si saben contar (los legisladores), que con nosotros no cuenten", concluyó.

emh