Exfuncionarios chapulines entre aspirantes al Consejo Consultivo del ITAIH

PACHUCA.– Desde personal que laboró en la administración pública tanto estatal como municipal, organismos electorales y hasta personas involucradas en recomendaciones de Derechos Humanos, buscan formar parte del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).

Sin embargo, la convocatoria emitida en junio de 2019 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, puntualiza que los aspirantes no deben laborar en la administración de ninguno de los tres órdenes de gobierno, no ser dirigentes de alguna agrupación política; o en su caso; no haber sido sancionado en juicio de responsabilidad como servidor.

Mientras que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, puntualiza que los integrantes de este Consejo, deberán ser individuos con experiencia en materia de derechos humanos, provenientes de la sociedad civil y la academia.

La lista de participantes para el Consejo Consultivo del ITAIH está conformada por: Hugo Armando Vázquez Reséndiz, Pablo Ángeles Cornejo, Ana Lym Morales Montiel, Claudia Gabriela Gómez Vital, Armando Cruz Hernández, José Luis Hernández Tovar, Fortino Moedano Chávez y Héctor Chimalpopoca Zambrano.

De acuerdo con el capítulo cuarto de la Ley de Transparencia, el ITAIH contará con un Consejo Consultivo conformado por cinco personas que estarán al frente del cargo no más de siete años y sin posibilidad de reelección.

LA TRAYECTORIA DE LOS POSTULANTES

Hugo Armando Vázquez Reséndiz es licenciado en Derecho por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies); participó en 2018 para figurar como el quinto integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); sin embargo, no fue seleccionado.

Fue contralor municipal de El Arenal, Hidalgo, y director general jurídico de la presidencia municipal de Pachuca; mientras que en la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se desempeñó como director de investigación y litigación de la región oriente.

En el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, fue director de asuntos jurídicos, último cargo por el que se le señaló como "autoridad responsable" en la recomendación R-VGJ-0032-12, que la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) emitió en 2013, por supuesto tráfico de influencias e imparcialidad de justicia.

Asimismo, la contraloría interna del DIF estatal sancionó a Vázquez Reséndiz por "ejercer indebidamente su empleo al fungir de forma particular como abogado", cuando desempeñaba un cargo público.

Pablo Armando Ángeles Cornejo fue subsecretario de Planeación y Evaluación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y cuenta con una licencia de funcionamiento expedida por la alcaldía de Pachuca respecto a un centro de estimulación temprana y maternal.

Fortino Moedano Chávez, hasta junio de 2016, se desempeñó en la oficina de comunicación social del instituto Estatal Electoral (IEEH).

Héctor Chimalpopoca Zambrano, fue regidor del municipio de Tizayuca en el año 2002.

Ana Lym Morales Montiel, Claudia Gabriela Gómez Vital, José Luis Hernández Tovar y Armando Cruz Hernández, también forman parte de los ocho aspirantes al Consejo Consultivo del ITAIH.

¿PARA QUÉ UN CONSEJO CONSULTIVO?

El artículo 45 la Ley de Transparencia indica que los cinco integrantes del Consejo Consultivo opinarán sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal anual del ITAIH y en su caso, emitir observaciones.

Además, de realizar opiniones sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

emh