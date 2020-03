Exfuncionario de la Reforma es acusado de desviar 5 millones de pesos

PACHUCA.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo solicitó una pena de 12 años contra C. G. G. A., exsecretario de administración y finanzas de Mineral de la Reforma, acusado de peculado por presuntamente distraer 5 millones 550 mil pesos que serían aplicados en "personas en extrema pobreza".

Así lo expuso el Ministerio Público (MP) adjunto a la Fiscalía de Hidalgo durante la audiencia intermedia de carácter público correspondiente a la causa penal 146/2019 celebrada este día en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.

La Fiscalía solicitó la pena máxima de 12 años en prisión para el excolaborador de la administración municipal en Mineral de la Reforma que encabezó el alcalde priista Filiberto H. M., quien también enfrentó un proceso por peculado.

Asimismo, solicitó condenar al pago de la reparación de daño por 5 millones 550 mil pesos que presuntamente distrajo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante los meses de mayo a junio de 2015.

La Fiscalía solicitó que dicho monto económico se actualice conforme al índice de precios al consumidor, aunque también pidió una multa de 500 Unidades de Medidas de Actualización (UMA).

Sin embargo, adicional a la multa y la reparación del daño, la Fiscalía Anticorrupción propuso regresar dos tantos del monto total presuntamente distraído por el imputado; es decir, 11 millones 100 mil pesos como "medida de no repetición".

No obstante, los abogados particulares del exsecretario financiero de la Reforma expusieron ante el juez de control Ciro Juárez González, que su teoría del caso consistirá en demostrar que su defendido no realizó ninguna acción perjudicial para el ayuntamiento de Mineral de la Reforma.

Lo anterior, tras argumentar que el 11 de mayo de 2015, C. G. G. A. ingresó al ayuntamiento su renuncia de carácter irrevocable mientras que el 14 de mayo del mismo año, realizó un convenio de finiquito de sus servicios.

El artículo 308 del Código Penal para el Estado de Hidalgo prevé el delito de peculado que comete "el servidor público que para su beneficio o el de otra persona física o moral, se apropie, utilice o distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otro bien perteneciente a los Poderes del Estado, Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado, de los Municipios o a un particular, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa".

LAS PRUEBAS OFERTADAS

El Ministerio Público ofertó como medios de prueba 10 testimoniales, tres periciales, una en contabilidad, otra en informática y una más en materia de grafoscopía. Así como 22 documentales que planteó, todas aceptadas por el juez de control.

En tanto, la defensa particular del imputado presentó cinco testimonios y 23 documentales que serían desahogadas durante el juicio oral.

Sin embargo, hasta el momento esa etapa procesal no se desarrollará ya que el juez suspendió la apertura a juicio en tanto se resuelva el amparo federal radicado con el número 653/2019.

RECURSOS DEL FAIS

De acuerdo con lo narrado por el MP durante la audiencia, de mayo a junio de 2015, C. G. G. A. distrajo conjuntamente con el ex alcalde Filiberto H. M. 5 millones 550 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a una cuenta diversa en la institución bancaria Banorte.

Lo anterior, a través de cinco depósitos, el primero se efectuó el 13 de mayo de 2015 por un monto de 400 mil pesos; un día después, se transfirieron un millón de pesos mientras que para el 15 de mayo depositaron 3 millones de pesos.

El mes contiguo, en el 15 de junio del mismo año se efectuó una transferencia por un millón de pesos y los 150 mil pesos restantes se depositaron el 19 de junio de 2015.

DATO

Cabe recordar que C. G. G. A. no es la única persona de la administración 2012-2016 de Mineral de la Reforma que enfrenta un procedimiento judicial, ya que J. A. C. E. también exfuncionario municipal enfrenta un proceso penal por el delito de peculado.













jgp