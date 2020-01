Se excedió alcaldía de Cuautepec con requisitos a delegados: TEEH

El horario se estimó "excesivo" porque sus funciones no se desarrollan solo en las instalaciones del ayuntamiento. (Foto: captura de video)

PACHUCA.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) señaló que la presidencia municipal de Cuautepec de Hinojosa –encabezada por la priista Haydeé García Acosta– se extralimitó en los requisitos solicitados a delegados y subdelegados para incluirlos en la nómina del gobierno local, para el ejercicio fiscal 2020.

El 20 de diciembre, en la resolución del juicio TEEH-JDC-147/2019 –promovido por Guadalupe Elizalde y otras ocho autoridades auxiliares– el tribunal mandató al ayuntamiento modificar el Presupuesto de Egresos 2020 e incluir una remuneración para estos, pues tienen carácter de servidores públicos.

Sin embargo, la asamblea municipal impuso condicionamientos para pagarles y los actores acudieron al órgano jurisdiccional estatal con un incidente de exceso en el cumplimiento de la sentencia.

La alcaldía requirió solicitudes de trabajo con foto, credencial de elector, currículum vitae, certificado de estudios, cédula profesional, constancia de no inhabilitación, carta de antecedentes no penales, cartilla de servicio militar y licencia de manejo, además de estipular un horario de entrada y salida plasmando su huella dactilar en un checador.

Lee más en LSR Hidalgo: Tula, Pachuca e Ixmiquilpan los municipios con más homicidios: Semáforo Delictivo

Sin embargo, los magistrados consideraron que no tienen el carácter de empleados, sino que se convirtieron en servidores derivado de que fueron votados por la ciudadanía, consideraron que el permiso de conducir no es necesario porque no operarán ninguna unidad de la administración para el desempeño de sus funciones.

El horario se estimó "excesivo" porque sus funciones –representar al alcalde ante los colonos o viceversa– no se desarrollan solo en las instalaciones del ayuntamiento, sino en las comunidades a diferentes horas. El resto de obligaciones se calificaron como procedentes para darlos de alta en la administración.













emh