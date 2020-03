Evitar lenguaje sexista y no desdeñar capacidades de mujeres, el reto

PACHUCA.- El trato igualitario, evitar el lenguaje sexista, eludir desdeñar la capacidad de las mujeres para realizar tareas o cargos laborales e involucrarse en actividades domésticas, son algunos de los comportamientos que los hombres deben repensar para la construcción de nuevas masculinidades que aporten a la creación de una sociedad más igualitaria, señaló José del Tronco Paganelli, profesor de la Facultas Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.

El investigador indicó que por lo general la agenda de género se ha volcado a trabajar con las mujeres, "algo que es muy importante", pero se ha dejado de lado "la otra cara de la moneda": la reflexión que los hombres tienen que hacer respecto a un comportamiento cotidiano que aporte a la igualdad.

Explicó que las nuevas masculinidades son un proceso para que los hombres repiensen su papel dentro de la sociedad.

"Es decir, en la sociedad patriarcal tradicional el hombre es el encargado de las tareas productivas y las mujeres de las tareas reproductivas, de las labores de cuidado, la casa, los hijos, y las nuevas masculinidades cuestionan este orden desigual, es un orden que enclaustra a las mujeres en lugares privados, en lugares domésticos, donde su trabajo y actividad es muy cansada, pero no reconocida económicamente ni socialmente y tampoco es reconocida en el seno de la familia", mencionó, previo a la impartición del taller de Nuevas masculinidades: El porte de los hombres a una sociedad igualitaria, para trabajadores del Congreso de Hidalgo.

Por lo que señaló que las nuevas masculinidades deben cuestionar este orden y proponer que los hombres vivan en condiciones de igualdad con las mujeres, adoptando, dijo, responsabilidades que se creen que eran exclusivamente de las mujeres y permitiendo que ellas también adopten otras que creíamos que eran exclusivamente de los varones.

TIPOS DE MASCULINIDADES

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) define a la masculinidad como un conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada.

También define algunos tipos de masculinidades como la hegemónica: la que se caracteriza por que son hombres importantes, independientes, autónomos, activos, productivos, heterosexuales y, a nivel familiar, proveedores, así como con un amplio control sobre sus emociones.

La masculinidad subordinada: los rasgos de la masculinidad dominante están ausentes, se trata de hombres que no son tan fuertes, cuya capacidad económica no es grande, no comparten rasgos como el autocontrol emocional, pertenecen a una minoría y no se identifican con el estereotipo o prototipo masculino hegemónico.

Masculinidades alternas: es en el caso de quienes deciden no ejercer ninguna de las anteriores y que están dispuestos a analizar y elegir otras conductas, características y actitudes nuevas.

El machismo: es una serie de comportamientos estereotipados de supremacía masculina, de dominio y control, cuyas manifestaciones son diversas y tienen impacto diferenciado en las personas a quienes se dirige, y pueden ser sutiles, como sugerir la vestimenta para alguien —principalmente mujer— o extremos, como forzar a través de la violencia a realizar conductas no deseadas.

Micromachismos: son mecanismos sutiles de dominación, ejercidos por los hombres hacia las mujeres. Se caracterizan por no ser abiertamente violentos e incluso pueden ser advertidos como aceptables y esperados; por ejemplo, no consensuar o tomar en cuenta a la pareja en las decisiones que impliquen a ambos o descalificar sus opiniones.





