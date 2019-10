Avala estudio técnico-jurídico de la PGJEH interrupción del embarazo

Estudio técnico-jurídico señala que para el embrión de 12 semanas no hay aún percepción sensorial (Foto: web ilustrativa)

PACHUCA.- La interrupción legal del embarazo es posible toda vez que se descarta al embrión de 12 semanas como persona, al no haberse establecido aún durante esa etapa, conexiones nerviosas que le permitan la existencia de sensaciones, dictaminó un estudio técnico-jurídico emitido por la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo con relación a la iniciativa del proyecto de decreto respecto a la legalización del aborto.

Un embrión de 12 semanas no percibe ni dolor ni gozo, señala el documento con base a referencias internacionales. "Si bien posee el genoma humano completo, considerar que por esto el embrión de 12 semanas es persona, obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto, que también tiene el genoma completo. A las 12 semanas el desarrollo del cerebro está a penas en sus etapas iniciales, no se ha desarrollado la corteza cerebral ni se han establecido las conexiones nerviosas (...) por lo tanto, no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial".

Así, el embarazo puede practicarse cuando sea resultado de hechos posiblemente constitutivos del delito de violación, estupro o de la conducta típica prevista por el artículo 182, exista o no causa penal.

Lo mismo procederá cuando esté en riesgo la salud de la mujer y cuando a juicio de un médico especialista en la materia (en lugar de dos como se hace referencia) lo diagnostique como procedimiento viable por daños o alteraciones en el producto.

Agrega también que el gobierno del estado está obligado a proporcionar información sobre procedimientos, riesgos, apoyos y alternativas. Además de brindar el servicio gratuito en las instituciones de salud para toda mujer que decida la práctica.

El oficio PGJH-01/DGJ//267/2019, publicado por el medio Subrayado, antepone la salud de la mujer con base a los criterios recientes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dice "se viola el derecho humano a la salud de una mujer al negársele el acceso a la interrupción del embarazo por riesgo a la salud".

La propuesta de iniciativa para legalizar el aborto hecha por las diputadas Areli Rubí Miranda Ayala y Viridiana Jajaira Aceves Calva se encuentra en discusión en la Comisión de legislación y puntos constitucionales del Congreso de Hidalgo y propone reformar los artículos 154, 155, 156, 157, y 158 del Código Penal para el estado en referencia a la interrupción del embarazo.









