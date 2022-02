Yuridia, hizo realidad su sueño de niña: ser una científica

PACHUCA.- Yuridia Mercado Flores es doctora en ciencias químico-biológicas y profesora investigadora en la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), desde pequeña quería ser científica, su padre la alentó y pese a los obstáculos, hoy hace lo que más le gusta.

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, esta es la historia de Yuridia: egresada del Instituto Politécnico de Pachuca. Ha pasado por la Universidad de la Sierra Hidalguense y en la Universidad Politécnica Nacional (UPP). Actualmente su área de desarrollo es el control biológico a través de microorganismos, principalmente, bacterias y hongos.

Es originaria de Zacualtipán y desde sus primeros años la curiosidad fue su brújula.

La inquietud de trabajar con organismos vivos vino desde niña, a mí me gustaba la biología, en ese tiempo no había tanto la figura de ´la científica´, es decir, que en las escuelas no te enseñaban que existían los científicos y te decían todos los logros, por ejemplo Pasteur el padre de la microbiológica; difícilmente te hablaban de mujeres en la ciencia".

Ella comenzó como Técnico Laborista en un Cbits, ahí definió su camino, decidió que quería estudiar microbiología, pero en su mente no existía la idea de ser científica, aunque sabía que su camino llegaría hasta los posgrados.

Ingresó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estudió el grado de licenciatura como química bacterióloga y parasitóloga; ahí, la idea de ser científica y trabajar en los laboratorios quedó en su mente y la fijó como una meta.

Durante su paso por la educación superior buscó a investigadoras que le permitieran estar en sus laboratorios, aprendió a conservar cepas, esterilizar material, luego le asignaron su primer proyecto.

"MI PAPÁ ME MOTIVÓ"

Ser científica era una decisión, pero el camino apenas comenzaba, para los momentos de titubeo, estuvo su padre, quien le dio fortaleza para conseguir adelante. En su casa, son tres hermanas y un hermano, en ese espacio nunca le enseñaron que las mujeres se limitan, así que esa idea no estaba su cabeza, con paso firme, avanzó.

Su padre es Ingeniero Electrónico y tenía un taller de reparación de aparatos, así que las explicaciones de cómo funcionan algunos aparatos, eran parte de su día a día.

Esas cosas te van acercando y algo importante es que mi papá nunca nos limitó por ser niñas, nunca nos dijo: una niña no puede".

Cuando ingresó al Instituto Politécnico Nacional (IPN), para estudiar la carrera, el cambio fue drástico, a los 18 años salió de Zacualtipán para ir a la Ciudad de México, a veces extrañaba a sus padres, a su familia, cuando estaba a punto de claudicar, su padre de nuevo encontró la forma de regresarla al camino.

"Algunas veces sí quise tirar la toalla, porque quería regresarme a mi casa con mis papás, los extrañaba, extrañaba a mi familia y ahí otra vez mi papá me dijo: Si no viera que tiene talento, no te exijo".

UN CAMINO DOBLEMENTE DIFÍCIL

Al principio, cuando estaba buscando trabajo, como estaba embarazada tuvo obstáculos para que la contrataran, esa fue la principal limitante, ella explicó que las mujeres por su condición tienen mayor dificultad en su avance porque recae más la responsabilidad de los hijos y la crianza.

Lo que le ayudó para estar en el medio es que su esposo y ella estudiaron juntos "más que competencia tenemos un equipo y compartimos líneas de investigación".

En condiciones de igualdad, ambos comenzaron el camino para construir una familia. Para estudiar el doctorado fue necesario solicitar una beca, que considera es uno de los mejores apoyos, ya que a veces las familias no pueden atender el gasto que significa un posgrado.

Conformar una pareja, iniciar una familia, para muchas de las jóvenes de este sector se vuelve una complicación "el amor, llega, es algo natural, es algo normal, y quieres hacer una familia estar pendiente de los niños, sí te retrasa, no vas al mismo paso que los hombres, pero no es imposible".

Expresó que el éxito de continuar en este camino se debe a las similitudes en las metas, a verse iguales entre las parejas y no dejarse vencer.

AVECES FALTA MOTIVACIÓN

En la charla detalló que actualmente siente una responsabilidad como mujer de hablarles a las niñas porque muchas de ellas no tienen quien las motive.

El medio en el que más se desenvuelve es la universidad en donde da clases, además de participar en investigaciones, también tiene contacto con los alumnos y alumnas, sus inquietudes, alcances y limitantes.

Los recursos, la motivación y algunos prejuicios de género son parte de los salones de clases, que les digan a las jóvenes que no es necesario que estudian más o que no tiene caso porque se van a casar, son algunos comentarios que escucha.

Sus alumnos, en su mayoría vienen de comunidades o lugares lejanos que tiene un ánimo de estudiar, pese a las dificultades que tienen ellos o sus familias.

CONMEMORACIÓN

Esta fecha busca contribuir a una mayor participación y protagonismo de las mujeres en la ciencia e inspirar las vocaciones científicas en las niñas. También es una oportunidad para reconocer los rezagos, y avances en la garantía de educación y acceso laboral.

Según el estudio ¿Dónde están las científicas? que publicó esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Hidalgo es el cuarto estado con más mujeres estudiando ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las cinco entidades con mayores porcentajes de mujeres estudiando áreas de ciencia, tecnología e innovación son Coahuila con el 28 por ciento del total de su matrícula, San Luis Potosí, con el 26 por ciento, Guanajuato con el 26 por ciento, Hidalgo con el 25 por ciento, y Veracruz con el 24 por ciento.

En el 2020 la Universidad Nacional Autónoma Nacional de México (UNAM) emitió una estadística que indica que del total de comunidad científica registrada en la entidad, el 38 por ciento es del género femenino.

PANORAMA NACIONAL

En México, de cada 10 personas que se dedican a la ciencia, tres, son mujeres.

Las niñas de primaria han presentado mejores resultados en las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) de matemáticas que los niños, situación que se revierte en secundaria y se amplía al finalizar el bachillerato.

Solo 6 por ciento de 10 mil alumnas de bachillerato de la Zona Metropolitana del Valle de México encuestadas por dijo estar interesada en estudiar una carrera de estas áreas de estudios.

En 2021, solo 13.5% de las mujeres profesionistas eran egresadas de carreras.

Con el perfil científico las mujeres tienen mayor probabilidad de ser oficinistas o dar clases, mientras que los hombres tienden a ocupar puestos en plantas industriales.





