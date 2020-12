"Yo no estaré en Ixmiquilpan"; desmiente Noroña propaganda de PT

IXMIQUILPAN.- "Yo no estaré mañana en Ixmiquilpan", señaló Gerardo Fernández Noroña, en su cuenta oficial de Twitter, tras la publicación en redes sociales del Partido del Trabajo (PT), en donde anuncian la visita del diputado federal al municipio hidalguense.

Yo no estaré mañana en Ixmiquilpan, aunque apoyo a los compañeros frente al atropello de la autoridad electoral que les arrebató el legítimo triunfo", escribió.

En días pasados el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), anuló la elección para presidente municipal en Ixmiquilpan, donde resultó electo Vicente Charrez Pedraza, hermano de Cipriano Charrez, actualmente preso en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso de Pachuca) por el delito de tentativa de homicidio.

Tras la resolución, simpatizantes del PT se han manifestado en contadas ocasiones frente a la presidencia municipal alegando "fraude electoral".

Este sábado, el partido convoca a la ciudadanía a otra reunión, a las 10:00 horas, en el Jardín Principal, "en defensa del voto popular en Ixmiquilpan", en donde anunciaron como invitado especial a Noroña, quien en otro de sus tuits, escribió:

"El compañero Omar Cruz Nopal, se pasa de listo, porque en la propaganda puso que iría, sabiendo que yo no estaré mañana en Ixmiquilpan".

Cabe mencionar que a finales de septiembre, durante un acto de campaña del candidato del PT Humberto Endonio, a la presidencia municipal de Huichapan, Noroña fue recibido a "huevazos" y "jitomatazos".

Los agresores pedían la salida del diputado, pero el evento no fue suspendido y Noroña solamente declaró al final, "los huevos que me echaron me sobran".

