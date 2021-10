¡Ya es tiempo!, llama AMLO al regreso a clases presenciales en Hidalgo

PACHUCA.- ¡Ya es tiempo! Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador para un regreso a clases presenciales en todo México, en especial en los estados faltantes como Hidalgo y Baja California.

El llamado a universidades públicas, directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales. Ya es tiempo, y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases ya lo que es educación básica, pública y privada casi son todos los estados, nos falta que regresen a clases en educación básica también, y hago el llamado, en Baja California y en Hidalgo".

AMLO reiteró que no hay riesgo de contagios de covid-19 entre estudiantes. "Ha quedado de manifestó que no hay riesgo para estudiantes, adolescentes, para niñas y niños, toda esta campaña que desataron que se iban a enfermar niños y niñas y por eso no había que regresar, ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios, esto es muy importante", afirmó.

En la entidad, el gobernador Omar Fayad Meneses ha reiterado en contadas ocasiones que el regreso a clases presenciales se hará de manera segura cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, y será bajo estrictos protocolos sanitarios, de manera gradual y ordenada.

Al momento, son cerca de 20 municipios de los 84 en el estado, donde se ha regresado a clases de manera gradual para el nivel superior educativo.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), el lunes 11 de octubre inició el retorno a las clases presenciales en: Atlapexco, Nopala, Chapulhuacán, Pacula, Eloxochitlán, Tianguistengo, Huasca, Tlanchinol, Huautla, Xochiatipan, Huazalingo, Xochicoatlán, Juárez Hidalgo, Yahualica, San Agustín Metzquititlán, Nicolás Flores, Tecozautla, Lolotla, Tlahuiltepa y Jaltocán.

La SEPH indicó que se da seguimiento con reuniones diarias a la estrategia de regreso seguro, donde se analizan las condiciones epidemiológicas por municipio y se determinó un plan a seguir para la reapertura de las escuelas, para salvaguardar la salud de la comunidad escolar y de la población en general.

PANORAMA NACIONAL

La secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, detalló que a mes y medio de que se inició el proceso de retorno, hay 156 mil 042 escuelas abiertas, en las que se contabilizan 16 millones 414 mil 404 de estudiantes y 1 millón 374 mil 230 trabajadores de la Educación que han regresado a aulas.

La secretaria también hizo el llamado a Hidalgo, Baja California, Michoacán, Nuevo León y de la parte de Baja California Sur, estados donde están más bajos en cuanto a clases presenciales, para que retornen a las escuelas.

El regreso a las escuelas ha sido exitoso, no hay repuntes en los contagios de #COVID19. Conferencia matutina https://t.co/kGYrdMOPmE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 12, 2021

jgp