"Y los que vivimos de la música, ¿qué vamos a hacer?"

PACHUCA.- A dos días de la Noche Buena, Javier y Martín Olvera Gómez, hermanos e integrantes del Mariachi "Olvera", siguen ofreciendo sus servicios en Pachuca, para completar para los gastos de sus hogares, pese al endurecimiento de las medidas sanitarias que buscan frenar la propagación de la covid-19.

"Sí, son necesarias estas medidas sanitarias, desde luego, pues la situación está muy canija, sabemos que todos tenemos que cuidarnos. Pero, ¿los que vivimos de la música y de los eventos sociales?, si bien estábamos viendo un poco de mejoría (en los últimos meses); sin embargo, ahora nos van a encerrar y sin trabajo ¿qué vamos a hacer?", dijo Martín en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

El lunes, el gobernador Omar Fayad anunció que 11 de los 84 municipios de Hidalgo, incluido Pachuca, fueron declarados en semáforo epidemiológico rojo, luego de presentan el mayor número de contagios y decesos a causa del nuevo coronavirus.

Apostados a un costado del Jardín del Arte, lugar en el que comúnmente se encuentran músicos ofreciendo sus servicios, comentaron que "este mes era uno en donde nos iba mejor, pues nos contrataban... hoy con lo anunciado por las autoridades, pues ya nos cancelaron muchos eventos", agregó el mariachi.

Una de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud de Hidalgo es la suspensión de eventos sociales en salones de fiesta, así como bodas, bautizos, posadas, graduaciones e incluso cenas de fin de año.

"Nos hubiera gustado tener un poco de apoyo por parte del gobierno, pero no se ha visto. Sabemos que los que trabajan en gobierno no padecen ni sufren nada de este tipo de situación, pues como sea ellos tienen un salario fijo, nosotros no, vivimos de la música", indicó Javier Olvera, quien estaba próximo a abordó un taxi, junto con otros compañeros, para ir a dar una serenata.

MEDIDAS EN PACHUCA

Este martes el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños, anunció que quedan suspendidas las actividades no esenciales como antros, bares y eventos masivos de cualquier índole para frenar los contagios de covid-19.

Gimnasios, centros religiosos, iglesias y templos deberán limitar su capacidad al 20 por ciento. Los negocios con giros comerciales como restaurante, restaurante-bar, comedores y cocinas queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y deberán priorizar la venta de alimentos para llevar y entregas a domicilio. Su capacidad máxima permitida en el establecimiento se reducirá al 20 por ciento.

En el caso de las plazas comerciales, tiendas departamentales, jugueterías, tiendas de conveniencia y pequeños comercios no esenciales deberán favorecer la venta de sus artículos a través de plataformas digitales y restringir el acceso a sus establecimientos a menores de 5 años.





