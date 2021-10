Xantolo, la fiesta más esperada en la huasteca | GALERÍA

HUEJUTLA. - Inicia el colorido Xantolo en Huejutla, donde los comerciantes, principalmente de comunidades que sembraron a tiempo la flor de Cempoalxochitl, esperan obtener buenas ganancias.

Otros sembraron caña para elaborar los tradicionales arcos, los cuales son realizados con palmilla y forrados con flor de muerto o mano de León, lo que le dan un gran colorido.

La fruta de esta temporada no puede faltar, los lugareños iniciaron la cosecha con anticipación para que sea colocada en sus altares y los que se adelantaron a la otra vida puedan venir a degustar el rico chocolate elaborado con cacao.

Aunque en esta ocasión, como otros años, las autoridades municipales no regalaron el cacao; para los huastecos esto no fue un impedimento para no llevar acabo lo que consideran la fiesta más grande de la huasteca hidalguense.

El primer cuadro de la ciudad comienza a tener forma con la instalación de los productos artesanos de la región, en donde se colocará el incienso (copal) que le da el olor a esta gran fiesta que todos esperaban.

Algunas familias llegan a invertir en la elaboración de sus altares hasta 10 mil pesos, porque señalan que el Xantolo solo se vive una vez al año, en donde la familia que vive lejos puede reunirse para este gran festejo.

(Fotos: Zadquiel Torres)

