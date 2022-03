Wendy maneja un taxi solo para estudiantes y trabajadoras de Tizayuca

TIZAYUCA.– Cuando Wendy se separó de su esposo lo único que le quedó fue un carro que convirtió en un transporte seguro para las niñas, adolescentes y mujeres.

Wendy Gabriela Díaz Arámbula, de 43 años de edad, es originaria de la Ciudad de México y hace 30 años vive en Hidalgo, donde emprendió un proyecto para que las estudiantes y trabajadoras lleguen seguras a casa después de la escuela o la jornada laboral.

Lee también en LSR Hidalgo: Guadalupe viajó de Tijuana a Tlaxcala en busca de Abril, su hija de 7 años

Los traslados los comenzó en septiembre de 2021 para obtener ingresos y pagar los gastos de su hogar, pero también para estar pendiente de su hija de 11 años, quien en ese entonces tomaba clases a distancia.

Wendy pensó que en cualquier trabajo le solicitarían cumplir con horarios de al menos ocho horas y mejor optó por emprender su negocio.

Dije: tengo que tener algún ingreso de alguna manera sin descuidar a mi hija porque en ese momento los niños todavía estaban en clases virtuales".

Trasladar a las personas no es una tarea sencilla, reconoce Wendy, sobre todo porque la actividad implica estar expuesta a peligros por subir a gente desconocida a su unidad, por eso decidió que únicamente transportaría a mujeres.

El siguiente paso fue anunciarse en redes sociales y con sus conocidos, cuando las trabajadoras, estudiantes y madres de familia se enteraron de que la conductora era mujer, pronto comenzó la demanda del servicio.

Las mamás me han dado la confianza de llevarme a muchachas de la secundaria, voy por ellas a su domicilio, las llevo a la escuela, después las recojo y regreso a su casa. Como les he dicho a las mamás, por el viaje no se preocupen, me pagan cuando su hija ya esté en su domicilio".

Las niñas, adolescentes y mujeres que viajan con Wendy tienen la confianza de que llegarán bien a su hogar, pero esa certidumbre no es la misma para la operadora, quien debe regresar sola a casa, donde diario la espera su hija.

"Cuando se suben las clientas le pido que pongan el seguro hasta que llegan a su destino, cuando se bajan, los vuelvo a colocar, son las únicas medidas de seguridad, no hay más. Cuando llegó por la noche de los viajes yo bajó del auto, abro el zaguán y meto el carro".

LOS MECÁNICOS

Wendy habilita su servicio como conductora de las 8:00 a las 20:00 horas, pero solo hace viajes locales, pues señala que su vehículo no está en condiciones mecánicas para salir a otros municipios de Hidalgo como Pachuca o el Estado de México.

Por las madrugadas no maneja porque tiene miedo de que el coche falle y no pueda conseguir auxilio de algún mecánico. El mismo temor y necesidad la llevó aprender a cambiar llantas en caso de una emergencia.

Yo no estoy exenta de que se me ponche una llanta, de que se me truene la banda. Ahorita poco a poco con lo mismo que me van pagando de los viajes le voy comprando cosas al carro, le acaban de cambiar los baleros y le compré dos llantas".

Sin embargo, la búsqueda y costo de las refacciones, así como revisiones que hacen los mecánicos, son las principales dificultades a las que Wendy se ha enfrentado durante los últimos siete meses.

Yo no sé nada de mecánica, me han visto la cara nada más por ser mujer. Me da mucho coraje que los mecánicos se encajen con las mujeres al igual que los de las refaccionarias, preguntas un precio y te dan uno elevado y yo digo, por qué si tanto mi dinero vale, como el de un hombre".

Wendy también pidió sororidad, pues indicó que mientras unas mujeres confían en ella, hay personas que emiten comentarios negativos respecto a su proyecto.

"Hay que apoyarnos, yo he encontrado comentarios buenos y malos (...) Yo sé que me estoy arriesgando, pero quiero que se sientan seguras conmigo, que estando afuera de su fraccionamiento o su domicilio, me digan: aquí está el dinero, muchas gracias, la voy a volver a contactar".

Las mujeres interesadas en traslados al interior de Tizayuca pueden contactar a Wendy en el número 5515871453.





sjl