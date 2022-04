Voté para que siga AMLO y mi pensión: Carlos, adulto mayor de Pachuca

PACHUCA.- Carlos Juárez es un hombre de casi 70 años de edad quien participó en la consulta para la revocación de mandato, acompañado de su hijo. Mientras uno votó para que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador, el otro dijo que es un ejercicio "a modo".

Carlos votó en una de las casillas instaladas en Santa Julia. Hace 15 años tuvo un accidente en el taller donde se dedicaba al tratamiento de piel para hacer zapatos, esto provocó que cerrara su negocio. Pasó dificultades económicas.

Pero empezó a recibir la pensión de otorga el gobierno federal entrega a adultos mayores de 65 años y Más. Que es de 2 mil 500 pesos al bimestre. Por eso es que acudió a votar este domingo para que el presidente continúe en el cargo.

"A mí me ha ayudado mucho, para comer, para medicamento, para todo, es un dinerito ".

En contraste, su hijo que también se llama Carlos dice que él está en contra de este ejercicio. Él considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es honesto.

"Él es un tirano, no puede ser un buen presidente si no escucha las necesidades. Agradezco la pensión que le dan a mi papá, pero eso no es todo su gobierno. Esto, sólo le sirve para su estrategia del 2024, y usa a la gente que ayudó para eso... "

Lee también en LSR Hidalgo: PRI, PAN, PRD votaron por la consulta, aunque se pronuncien en contra: Lima





Ambos consideran que debe ser válido que haya elecciones intermedias que pongan a prueba al presidente de México de este y otros sexenios.

Carlos padre considera que es una forma para impulsar que haga más políticas públicas en favor de la población más vulnerable. Ya que así pueden definir el objetivo de más programas sociales.

Carlos hijo cree que de esa manera pueden hacer que un presidente se vaya por su mala toma de decisiones.

"Ojalá pueda ser cierto que podamos quitar a los presidentes y nos hubiéramos ahorrado el derroche de (Vicente) Fox, la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón y las burradas de Enrique Peña Nieto".

En la casilla a la que acudieron, la afluencia fue lenta en las primeras horas, al medio subió la participación y terminó casi vacía".





sjl