¿Vives con VIH? Checa estas recomendaciones por la pandemia covid-19

PACHUCA.- Las personas que viven con VIH durante la pandemia por covid-19 deben tomar las medidas sanitarias regulares para evitar el contagio de la enfermedad, además de seguir estas recomendaciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) para salvaguardar su salud.

A través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), la secretaría informó que los hidalguenses que cursan con VIH deben seguir los mismos cuidados que el resto de la población.

Como lo son: el uso de la mascarilla, lavado de manos, sana distancia, evitar salir a lugares concurridos, además de aplicarse las vacunas contra covid e Influenza, las cuales están disponibles para este sector de la población.

Además, debido a que el sistema inmunológico es bajo en las personas que cursan con enfermedades como el VIH, es muy importante que tomen su tratamiento antirretroviral de forma adecuada, lo que puede impactar de forma benéfica en caso de presentar infección por covid-19.

Elizabeth Zaragoza, titular de CAPASITS, aseguró que el servicio es continuo y los tratamientos para la población usuaria de capasits están garantizados e incluso durante el confinamiento por la pandemia por covid-19, el centro se vio en la necesidad de implementar estrategias para mantener en adecuado control a sus pacientes.

PREVENCIÓN PARA ETS Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Cabe señalar que, a través del servicio de medicina preventiva, CAPASITS oferta a la población en general consejería en temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y de mama, así como pruebas rápidas y detecciones de VIH, hepatitis C y sífilis.

Asimismo, se otorgan servicios de Medicina General, Psicología, Nutrición, y Odontología para la población diagnosticada con las enfermedades antes mencionadas y que no cuentan con derechohabiencia a alguna institución de servicios médicos.

Es de destacar que el CAPASITS cuenta con una acreditación para la atención de Hepatitis C, la cual garantiza que las personas diagnosticadas con esta enfermedad puedan acceder al tratamiento adecuado de forma oportuna, lo que incluso puede lograr que se llegue a una curación en un 98 % de los pacientes.

Finalmente, Elizabeth Zaragoza invitó a la población a tomar medidas preventivas para el cuidado de la salud sexual; el uso del preservativo, hablar con los menores y adolescentes sobre sexualidad, acercarse a los servicios de salud para recibir la información necesaria al respecto, así como realizarse las pruebas necesarias en caso de tener prácticas sexuales no seguras y sobretodo no relajar las medidas de bioseguridad emitidas por las instituciones sanitarias ya que la pandemia por covid-19 aún no termina.













emh