Viven con inundaciones, escasez agua y sin áreas verdes; exigen solución

Una maestra, Griselda Cervantes, está hospitalizada y no le pueden hacer la cirugía porque no hay material, se cayó frente a Real Toledo por la gravilla, ella dice que va a demandar al municipio. El ayuntamiento solo tapa con su gravilla y cuando llueve toda se la lleva el agua. El ayuntamiento lo único que hace es venir a taparnos la boca, necesitamos concreto hidráulico, no gravilla".