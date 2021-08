"Vivas, libres y sin miedo", pintan feministas en Palacio de Gobierno

PACHUCA.- La tarde de este lunes integrantes de colectivos feministas pidieron justicia por las mujeres asesinadas y desaparecidas en Hidalgo mediante escritos y pintas con aerosol en las instalaciones del Palacio de Gobierno ubicado en la explanada de Plaza Juárez de Pachuca.

En el acceso principal del inmueble plasmaron consignas como "nos queremos vivas, libres y sin miedo"; "nuestro silencio no está en venta, no nos van a callar", "no estamos todas faltan las asesinadas", así como pintas que acusan omisión en la investigación y seguimiento de los casos por parte de las autoridades estatales, a quienes exigieron atender las denuncias con perspectiva de género y derechos humanos.

Además de los escritos, pegaron en el suelo fichas de búsqueda emitidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) de las mujeres desaparecidas y nombraron a quienes fueron víctimas de feminicidio.

Adicional a las pintas, desde antes del mediodía tomaron de forma simbólica las instalaciones del Poder Ejecutivo ya que acordonaron el acceso con pañuelos morados y verdes, también levantaron una bandera feminista en Plaza Juárez de Pachuca.

Las integrantes de los colectivos se retiraron cerca de las 19:00 horas; sin embargo, momentos previos y luego de realizar las pintas, más de 100 policías tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo como del municipio de Pachuca llegaron a la explanada del Palacio de Gobierno.

