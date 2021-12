Vinculan a proceso a 9 custodios por evasión de presos, caso Tula

TULA DE ALLENDE.- Nueve custodios del penal de Tula de Allende fueron vinculados a proceso por el delito de evasión de presos agravada, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a través de la Subprocuraduría poniente.

Los hechos imputados a los probables de identidad reservada bajo las iniciales H. C. R., A. R. G., E. S. A., S. G. M., L. E. C. I., A. C. H., J. M. L. L., J. C. T. R. y F. J. A. O., ocurrieron el 1 de diciembre, cuando un grupo de personas irrumpió violentamente en el Centro de Reinserción Social de Tula de Allende.

Durante el acto, sucedió la evasión de nueve internos entre ellos José Artemio Maldonado El Michoacano, líder del grupo delictivo Pueblos Unidos. Todos permanecían privadas legalmente de su libertad en dicho lugar, por delitos como secuestro y robo.

A partir de lo ocurrido agentes de Ministerio Público investigaron hasta determinar la probable participación de las nueve personas, que se desempeñaban como custodios del penal, por quienes se solicitó orden de aprehensión, misma que fue concedida y posteriormente ejecutada por agentes de la División de investigación el 17 de diciembre.

Las personas imputadas fueron presentadas ante el juez de control en audiencia inicial para que se resolviera su situación legal, sin embargo se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.

El miércoles 22 de diciembre, durante la continuación de la audiencia, las nueve personas fueron vinculadas a proceso por la autoridad judicial, misma que estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como medida cautelar les fue impuesta la prisión preventiva justificada.

