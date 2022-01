Viggiano afirma que competirá con personas, no con la sombra de AMLO

Carolina Viggiano, secretaria general del PRI y precandidata del partido a la gubernatura de Hidalgo, asegura que su rival en las elecciones de junio próximo no es la sombra electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino el candidato de Morena, Julio Menchaca, un expriista que dice "no nos hará nada"

En entrevista con La Silla Rota, la aspirante de la coalición "Va por Hidalgo" asegura no hará una campaña, sino tres, una por el PRI, otra por el PAN y otra por el PRD, para ganar la contienda electoral el 5 de junio, con el apoyo de la militancia de cada partido.

Hemos ido avanzando muy bien, estamos prácticamente en un empate técnico. Sé que voy a remontar, tengo historia y experiencia de resultados. Vengo de la cultura del esfuerzo, como muchos hidalguenses, y tengo un compromiso genuino con las clases más desprotegidas".

Dice que las encuestas que tiene le favorecen porque sube gradualmente, en comparación con su rival, Julio Menchaca. "Él ya no va a subir, lo que trae no es suyo, es del presidente", recalca.

El hecho no es menor, pues las elecciones que ganó Morena en 2021 –11 estados de 15– fue porque el partido borró a sus candidatos y en su lugar promovió la imagen y discurso presidencial. Al respecto, el propio mandatario aseguró en una de sus conferencias mañaneras que la estrategia era válida. La pregunta era inevitable.

Lee también en LSR: Morena esconde a sus candidatos...exhibe a AMLO; es válido: el presidente

La contienda es entre hidalguenses, entre los perfiles que representamos cada uno y yo sé que tengo un mejor perfil y de eso se va a tratar la campaña. Me siento fuerte, segura, fortalecida, arropada y apoyada. Vamos a ganar, no tengo la menor duda. Tenemos los mejores cuadros, el mejor equipo, organización, perfil y propuestas".

¿Cómo va a competir con la sombra del presidente?

Cuando sea gobernadora vamos, sin duda, a coordinarnos con el presidente. Ahora vamos a competir con un candidato que ni siquiera es de Morena, sino contra un expriista.

¿Y la sombra del presidente sí le puede testerear la campaña?

Yo creo que el presidente se mantendrá al margen, porque estaremos atentos de que el gobierno federal no se meta en nuestra elección. Van a decidir los hidalguenses. Trabajaremos muy duro para conseguir el voto y un expriista en Morena no nos hace nada. Respeto la figura del presidente, pero no voy a competir con sombras, sino con personas.

ARROPADA POR LA OTRA OPOSICIÓN

Como todo candidato, Carolina Viggiano señala que "trabajará muy duro, todos los días, para hacer contacto con la gente, organizar bien a nuestros partidos (PRI, PAN y PRD) y ganar la elección contundentemente el 5 de junio".

Su optimismo no es el mismo que reveló el gobernador el turno, el priista Omar Fayad quien el 30 de diciembre cuestionó que fuera el PAN quien nombrara a la aspirante de la coalición y reclamó no haber sido convocado para tal reunión.

Su dirigente nacional, Alejandro Moreno, le respondió que solo veía por sus propios intereses. Todo quedó registrado en sus cuentas de Twitter, aunque después se reconciliaron.

Lee también en LSR Hidalgo: Se enfrentan Fayad y PRI nacional por candidatura del gobierno de Hidalgo





Me parece muy bien que el gobernador defienda a su partido con esa pasión, eso me hace sentir contenta, porque es un priista destacado que lleva mucho tiempo militando en el partido", celebró. Luego, matizó, dijo que "nada más que nuestro partido es un partido nacional y respondemos a una estrategia también nacional de una alianza con dos partidos más".

Negó que las diferencias entre Fayad y Moreno le haya afectado en términos de estrategia electoral y política pues aseguró que se encuentra en un momento de precampaña. "Nunca hemos dejado de tener comunicación respetuosa (con Fayad), de profesionales de la política. El gobernador y yo nos conocemos desde hace muchos años, fuimos compañeros, diputados federales y de gabinete. Empezamos casi juntos".

¿Y él la apoyara en su campaña?

El gobernador en todo el tiempo que lleva ha sido muy respetuoso de los procesos del partido; pero siempre ha demostrado su lealtad con el PRI. Sé que va a votar por mí; dice que le gusta que al final del día, haya sido una priista la que encabece la alianza, que era una de sus principales preocupaciones. Sé que eso lo tiene contento. Yo sé que voy a contar con el institucionalmente como un militante".

Te puede interesar Por candidaturas, habrá reacomodos de hidalguenses en Congreso de la Unión

La también diputada federal afirma que el recibimiento que ha tenido por panistas y priistas ha sido bueno. "Me han recibido con calidez y confianza, me han llevado con sus estructuras de una manera respetuosa; nos han escuchado y los he escuchado, hemos hecho empatía". Agrega conocer a panistas comprometidos y refiere su interés por abanderar las causas de la izquierda en Hidalgo.

Pero es real que tendrá que tomar decisiones junto a los dos partidos y no de manera unilateral. "¡Claro! Estamos juntos trabajando, haciendo una estrategia. Cada partido tendrá su propia estrategia, yo haré una campaña para cada uno de los partidos con su propia organización y estructura, aunque nos reuniremos para diseñar una estrategia general", dice.

¿PERDEDORA? NUNCA

En noviembre se filtró a la prensa un audio en el que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en las 6 elecciones de 2022 Va por México ganaría solo Aguascalientes, lo que se interpretó como un triunfo anticipado de Morena en 5 de 6 elecciones estatales, incluido Hidalgo. La diputada federal dice que, hasta el momento, no han abordado este tema.

¿Realmente tiene usted perdida esta campaña?

¡Nombre! ¡Para nada! Todo mundo habla del proceso del PRI pero no hablan del proceso de Morena que tuvo 52 aspirantes y una enorme mayoría no se ha sumado a su candidato expriista. Nadie habla de eso. Siempre he dicho que al PRI le ponen la vara muy alta, pero yo estoy feliz de que lo hagan porque podemos brincarla.

EL PAPEL DE MOREIRA EN SU CAMPAÑA

Es conocido el vínculo familiar que tiene Viggiano con el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien gobernó Coahuila de 2011 a 2017. ¿Qué rol jugará su esposo en su campaña política?

"Rubén es un coahuilense, un priista muy destacado y me parece que hay un tema relevante. Cuando presentan a un político nunca dicen quién es su esposa; me parece muy misógino cuando alguien dice fulana de tal es esposa de fulano de tal. El tendrá el papel de un compañero de partido que ha sido solidario con todos sus compañeros en cualquier trinchera".

Estoy hecha para la competir y para la adversidad, no tengo miedo a nada y voy a ganar. Soy la única aspirante a la gubernatura de Hidalgo que ha pasado por el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo en lo federal y local. Y he ganado en todas mis elecciones".





jgp