VIDEO | Sacerdote no pasa prueba alcoholímetro; dice policía le pidió "mordida"

Sacerdote no pasa prueba de alcoholímetro en Pachuca (Foto: Ilustrativa web)

PACHUCA.- Desata polémica en redes sociales un video que circula sobre la detención de un sacerdote durante un operativo de alcoholímetro Pachuca.

El medio digital Hidalgo en Línea publica el video que graba, al parecer uno de los oficiales, y donde se observa a un hombre identificado con el nombre Ángel de Jesús D.S hablando por teléfono.

En la llamada, por lo que se alcanza a percibir en el audio, el hombre dice: "Sí, la municipal, los estatales o federales me pidieron una pinche mordida, pero, honestamente paso wey y aquí ahorita me paran y la hacen de pedo, ya sabes como es este desmadre si les das dinero, adelante, no hay pedo".

(Foto: Hidalgo en Línea)

Los oficiales cuestionan el lenguaje y su oficio, a lo que el hombre interrumpe su llamada para contestar "si, si soy padre, ahí está mi credencial", se voltea y continúa la llamada.

El hecho ocurrió en el retén de alcoholímetro ubicado al sur de la ciudad de Pachuca, en el bulevar Nuevo Hidalgo, a la altura de los Jales.

Al aplicar la prueba de alcohol, el sacerdote excedió los grados permitidos para conducir un vehículo, por lo que de acuerdo con el procedimiento tuvo que descender de su vehículo para que este fuera llevado al corralón con la respectiva multa.

Lee también en LSR Hidalgo: IMÁGENES | Se incendia depósito de llantas en La Calera

El sacerdote que imparte misa en la Parroquia de San Judas Tadeo en Mineral de la Reforma, iba en compañía de una mujer, quien según se observa en las imágenes se negaba a bajar del vehículo y aseguraba que como se acerca diciembre, los policías solo buscan sacar dinero.

Finalmente, de acuerdo con el protocolo del alcoholímetro, el presbítero al no pasar la prueba tuvo que dejar su vehículo, mismo que fue remitido al corralón hasta que se pague la multa correspondiente.

jgp