VIDEO | Reaparece Yuawi en campaña y rapea con Francisco Xavier

PACHUCA.- El candidato en solitario por Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier Berganza Escorza, produjo un tema musical junto al cantante de origen huichol, Yuawi López, quien en años anteriores fue popularizado en campañas políticas del mismo partdo.

Lo anterior, en el marco de las actividades y acciones de campaña que son permitidas a los abanderados para los comicios del 5 de junio en Hidalgo y que buscarán ganar la gubernatura estatal.

"Hidalgo canta por la esperanza. No te pierdas el estreno de esta canción en la que compartí los micrófonos con Yuawi; por cierto, qué gran talento, pero mejor aún su actitud. Manita arriba si te gustó", publicó el candidato en su Facebook.

Posteriormente, hace tres días, en la misma red social difundió el tema musical con un fondo animado con la leyenda "Súbete al movimiento naranja" y las imágenes del candidato y el niño; la duración es de un 1.47 minutos.

El tema inicia con una melodía y la frase de Berganza Escorza "Hidalgo, canta conmigo" e inmediatamente abre Yuawi López en dueto con el candidato, quien lanza diversas composiciones como "Hidalgo canta por la esperanza".

Asimismo, es constante el famoso grito del menor de edad de origen indígena "Na, na, na, na, na"; mientras que, en una parte de la canción, es posible escuchar a quien antes era el presidente del Congreso local en un solo de rap.

El tema musical está disponible en las redes oficiales de Berganza Escorza y la plataforma de streaming Spotify; en Facebook, acumula 655 reacciones, 93 comentarios y 119 compartidas por los usuarios.

¿QUIÉN ES YUAWI?

Yuawi José de Jesús López Carillo tiene 13 años y en 2018 fue el protagonista de uno de los vídeos más virales de MC en un spot electoral y que acumula más de 65.5 millones de reproducciones en YouTube.

El niño procedente de Jalisco vive con su padre José López Robles en Jerez, Zacatecas, pues su madre los abandonó cuando tenía tres años, relató antes en una entrevista con la cadena Univisión.

Su primer salto a la fama fue en 2014, cuando cantó la canción "Let it be" de The Beatles en el reality show "La academia kids 2" de TV Azteca; asimismo, en las pasadas elecciones hizo una colaboración con Paquita la del barrio en Nuevo León.

LAS CANCIONES DE OTROS CANDIDATOS

Además de Berganza Escorza, otros dos candidatos a la gubernatura de Hidalgo poseen sus spots musicales de promoción electoral, como la abanderada de coalición PRI-PAN-PRD Alma Carolina Viggiano Austria.

Asimismo, el candidato común de Morena-PT-NAH Julio Ramón Menchaca Salazar que tituló "Un Hidalgo con esperanza"; destaca que José Luis Lima Lama del PVEM no cuenta con un material de dichas características.





