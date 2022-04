VIDEO | Perro ataca a niña en restaurante de Pachuca

PACHUCA.- Esta mañana, fue registrado el ataque de un perro en un establecimiento de comida; el ejemplar hirió a una niña que se encontraba con sus padres consumiendo.

De acuerdo con testigos, el animal salió del establecimiento Rey del Ximbo 2 sobre el bulevar Everardo Márquez y embistió a la menor que estaba en la puerta.

Lee más en LSR Hidalgo: Confirman presencia de puma en la región Nopala-Hualtepec

Por ello, la niña de entre ocho y nueve años sufrió lesiones en un brazo y pierna, ello pues usaba un vestido que no la protegió mucho.

Ante lo anterior, fue precisado que los propietarios del ejemplar agarraron y subieron al perro a un automóvil y solo permanece un empleado y padres de la niña.

En un video publicado en redes sociales, se aprecia a la menor llorando mientras sostiene su mano y se le ve una mordida; a la par, un adulto le revisa su pierna izquierda.

"Espero que te hagas cargo de todos sus gastos; inconsciente", le grita una mujer a un empleado y añade que si no podía jalar al perro. Ante ello, responde que sí hizo tal.

"Hay, que no la podías jalar. No me digas que no tenías fuerza", vuelve a decir la mujer y recibe una respuesta que afirma que la menor estaba pegada en la puerta.

cem