VIDEO | Inspectora de comercio prepotente arremete contra vendedora adulta

PACHUCA.- Mediante redes sociales, fue denunciada la actitud prepotente que mostró una inspectora de la dirección de comercio y abasto de Pachuca hacia una vendedora ambulante de edad adulta.

El hecho fue registrado en la calle Patoni por el mercado Primero de Mayo en el centro capitalino, hasta donde arribó la funcionaria e increpó a una comerciante de verdura y le pidió que recogiera sus productos para ser llevada a otro sitio.

Lee más en LSR Hidalgo: VIDEO | Tráiler fue robado en Tizayuca; en persecución vuelca en la México-Pachuca

"Te estoy dando otro espacio, si me escucha la muevo, si no me escucha no la puedo mover, le puedo servir en algo soy de presidencia", dice la servidora, pero comenzó a perder la paciencia ante la falta de respuesta.

Ya que luego, gritó a la señora y añadió a su petición: "Señora, escúcheme, la voy a pasar allá abajo, no estoy hablando con usted sino con la señora que me está grabando, allá abajo la voy a dejar, señora la voy a dejar allá abajo".

REVIRA DIRECCIÓN DE COMERCIO: NO SON FORMAS Y RELEGA A IMPLICADA

Por su parte, el director de comercio, mercados y abasto de Pachuca Pedro Solares Rodríguez expresó a LSR Hidalgo que el tema llegó hasta el área a través de redes sociales y de inmediato fueron tomadas cartas en el asunto.

Por lo que tras asentar que "no son formas", pues en el pedir está el dar, refirió que la inspectora captada en actitud prepotente fue retirada desde este día de sus actividades de campo y además se dio vista a la Contraloría local.

Ello para que dicha instancia emita una instrucción de tomar capacitaciones extra en materia de atención ciudadana, o bien, se deba acudir a un curso extra en el mismo sentido, "si es así adelante, ¿no?", añadió el titular.

Expresó que las políticas y formas de actuar son con respeto y por ello en la dirección a su cargo tomó una determinación y actuó, por lo que adelantó que la funcionaria será sujeta a un proceso de evaluación y de aprobarlo volverá a su labor.

No obstante, si bien asentó que la adulta mayor violentada y otras personas más que buscan un sustento económico en el comercio dijo que al final para poder realizar una actividad debe existir un permiso "y si al final no se tiene debemos realizar el trabajo.

"Aunque estoy de acuerdo en que no son las formas y pese a hacer el trabajo de la dirección de comercio siempre es importante manejarse con respeto", finalizó en entrevista Solares Rodríguez.





cem