VIDEO | ¡Hay larvas en la comida! universitarios cierran cafetería de ICSA

PACHUCA.- ¡Hay larvas en la comida! Denunciaron estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y procedieron a cerrar la cafetería en demanda de un servicio de calidad e higiene.

"En organización con alumnos de las 7 áreas académicas cerramos las puertas de la cafetería exigiendo un mejor servicio para la comunidad estudiantil", publicaron a través del grupo de Facebook Integra ICSa: Sociedad de Alumnos.

Según comentaron los estudiantes, en la cafetería se encuentran todo tipo de insectos y bichos como cucarachas y larvas. Además, a decir de la experiencia de otros, la preparación de los alimentos no se realiza con higiene, ya que también se han encontrado cabellos en los alimentos.

Al respecto, la usuaria Ximena Monter, compartió un video en donde se observa una hamburguesa, la cual adquirió en la cafetería de ICSA y dentro del envoltorio sale una larva.

Lee también en LSR Hidalgo: Mi novio intentó matarme, denuncia chica en redes

"Pésima higiene en la cafetería de Icsa UAEH", es el mensaje que acompaña el video de Ximena, mismo que lo compartió a la página de la UAEH.

Al momento, el video ha generado 194 comentarios, 336 reacciones entre me asombra, me enfada y me entristece y ha sido 261 veces compartido.

jgp