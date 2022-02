VIDEO | Disparan a perrita en domicilio de Pachuca; demanda vs agresores no procede

PACHUCA. – Mientras una perrita se encontraba ladrando en el patio de un domicilio en Pachuca, un grupo de sujetos que se encontraban sobre la banqueta le dispararon con un arma de fuego. La agresión quedó captada por una cámara de video vigilancia.

Como la agresión no puso en riesgo a la dueña de la "Leía", como se llama la lomito, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) no quiso levantar la denuncia, señalaron.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 24 de febrero a las 8 de la noche en la Calle Vicente Segura en Bosques del Peñar, en la capital del estado de Hidalgo, informó Enrique Gómez, novio de la dueña de la perrita.

No suelo hacer esto, pero en este momento mi novia está viviendo una situación muy difícil: cuatro basuras, imbéciles, porque hombres no se les puede llamar, duraron más de 20 minutos fuera de la casa de mi novia, provocando a la perra, quien estaba muy tranquila en su casita", expresó.

Los sujetos, agregó, provocaron a la perrita alumbrando con una linterna, golpeando el zaguán para que la perrita se acercara a ladrarles. Al final sacaran un arma de fuego y le dispararan a la perrita, algo inhumano y sin sentido", añadió.

LOS AGRESORES SON VECINOS

De acuerdo con las imágenes, los tipos se esperan a ver que la perra ya no se moviera para luego subirse a su carro y el otro cruzar la calle para meterse a su casa.

Así es, los propios vecinos son los maleantes, tras el ataque yo estaba a pocos minutos de llegar a la casa de mi novia, tras recibir su llamada de lo que había pasado, llegué y tomé a la perrita para que la lleváramos al hospital más cercano", dijo,

DENUNCIA NO PROCEDE

Enrique Gómez dijo que sintió una impotencia, pues al denunciar al 911 "llega la patrulla con un oficial que nos dice: No creo que le hayan querido hacer daño, seguro venían tomados y su perra les harto y por eso le dispararon... nada grave señorita, usted no está en peligro".

Tras llevarla al veterinario de urgencias, fue en la madrugada, entre las 2:00 y 5:00 horas, del 25 de febrero cuando se levantó el acta en el Ministerio Público, recibiendo la misma respuesta: "se meterá al caso a maltrato animal y enviaremos los oficiales para que investiguen".

Al llegar al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), a la dueña le dijeron que "su demanda no procede, como no está en riesgo su seguridad señorita; solo le dispararon a la perra, a usted no le han hecho nada".

"Y mi perrita qué culpa tiene que esos tipos decidieran llevar un arma como si nada y dispararle, que no es grave ni nada que preocuparse porque solo fue un disparo contra la perrita dentro de un domicilio", expresó la mujer.

En qué cabeza cabe que así actúen las autoridades, el acto se cometió en el domicilio, cómo es posible que portar un arma de fuego y accionarla no sea un acto preocupante. No saben la pesadilla que es, el miedo, la inseguridad, no podamos regresar, ha hecho que se regresen las llaves de la casa al rentero y tener que mudarnos", dijo.

Los agraviados pidieron ayuda de la población en general para que se haga justicia, pues en el video se observa como le disparan. La perrita hoy está luchando por su vida.





