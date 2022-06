VIDEO | Con un "Canta y no llores" abuelito festeja victoria de Julio Menchaca

EPAZOYUCAN.- Ante el virtual triunfo del candidato común Julio Ramón Menchaca Salazar, un adulto mayor celebra entonando una canción de mariachi los resultados obtenidos en las elecciones.

La persona se encuentra en la casilla 0360 de Epazoyucan, donde observa los resultados y al ver la victoria del abanderado por Morena-NAH-PT y refiere el número 171, ríe y comienza a bailar.

A la par, entona un "¡Ay, ay, ay canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los de Morena!" y sigue moviéndose al ritmo de la melodía de mariachi mientras se le aprecia visiblemente feliz.

MUJER TAMBIÉN SE TATUÓ "MORENA"

También en el marco de la contienda electoral en la que de forma preliminar Menchaca Salazar obtuvo la victoria, una mujer decidió guardar de una forma peculiar la hazaña que además terminó con casi un siglo de priismo.

Y es que la usuaria de TikTok @adrianahernande95 publicó un videoclip en el que presumió un tatuaje que se hiciera justo después de que circularan las tendencias de la votación con el resultado dicho arriba.

"Espero ser la primera mujer; van a decir vieja loca, payasa, ridícula, pero no me interesa lo que piensen", expresó en su mensaje, a la par de añadir que el pueblo creyó en Julio Menchaca, "yo creí en él y miren lo que me hice".

Luego, retiró un pañuelo de su pecho derecho y dejó ver un tatuaje con las sigas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que fuera coaligado en las elecciones con Nueva Alianza Hidalgo (NAH) y Partido el Trabajo (PT).

Al respecto, refirió que qué más podría decir que estar muy contenta y feliz por la victoria del candidato, pero fue más allá y asentó que seguirá apoyando a Morena hasta donde pueda; aunque aceptó que esperará críticas, "pero no me interesa".

