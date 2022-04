VIDEO| Así vivían perros "rescatados" por supuesto animalista

PACHUCA.- Bajo la justificación que "se dedica a rescatar perros callejeros", un guardia de seguridad ocupaba la caseta de vigilancia del fraccionamiento Paseos de la Plata como perrera, pese a lo limitado en dimensiones, además que el cuidado y condiciones en la que tenía a siete perros eran pésimas.

"Imagina el dolor en la cadera, en la espalda y del cuello de un perro que duerme sentado porque su cadena es muy corta o el malestar en sus ojos cuando sale a la luz del sol porque ha estado encerrado mucho tiempo, imagina su hambre y su sed... nada justifica tanto maltrato".

Así lo expresó Alba Luisa Jiménez del Ángel, rescatista y presidenta de la Jauría de Balú, luego de intervenir en el caso, tras una denuncia ciudadana. De los siete perros, tres fueron dados en adopción, otros tres fueron llevados al Centro de Atención Canina Metropolitano mientras que el último se desconoce su paradero.

LES DABA DE COMER POCO PARA QUE NO DEFECARAN

El pasado 11 de abril, dijo, recibió la denuncia por parte de vecinos de que en la caseta de vigilancia se oían muchos ladridos de perros.

"El señor tiene problemas de sus facultades mentales, eso es lo que primero nos dimos cuenta. Él ocupa la caseta de vigilancia para tener a los perritos, pues dice que ´los rescata de la calle´, sin embargo, los mantiene amarrados todo el tiempo y no les da mucho de comer para que no defequen", relató en entrevista.

Debido a sus funciones de vigía, reconoció que los deja solos y amarrados en la caseta "y que es mejor así a que los atropellen", cerca de la caseta de vigilancia está el bulevar Nuevo Hidalgo.

"Al llegar vimos a los perritos todos amarrados, el lugar está insalubre, ahí mismo defecan y se orinan. Una perrita fue amarrada a una silla y no se podía mover, se la pasaba echada en una silla de donde su cuerpo no alcanza a acomodarse y quedaba colgado", indicó.

La rescatista le dijo al vigilante que no puede tener a los perros así, ya que es considerado maltrato animal y que, si no tiene la capacidad para rescatar, que ya no lo hiciera; en respuesta, la amenazó.

Pese a las amenazas, los rescatistas pusieron a salvo a tres perros, los cuales dieron en adopción responsable a ciudadanos. Sin embargo, al tener conocimiento del caso, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca envió una cuadrilla para llevarse a los perros Centro de Atención Canina Metropolitano.

"Nosotros íbamos a ir por otros perritos para llevárnoslo, pero cuando llegamos nos dijeron que ya se los habían llevado, sin embargo, solo se llevaron a tres, del cuarto perro se desconoce a ciencia cierta su paradero, ya que el guardia dijo que lo había dado en adopción a un familiar del municipio de Huejutla", indicó.

ACUSÓ A LA RESCATISTA DE ROBO

El pasado martes, que Alba Luisa Jiménez acudió por tres perros, el vigilante llamó a la Policía de Pachuca, acusándola de haber ingresado a la caseta a robar.

"Cuando llegaron los policías se les explicó que la situación era totalmente diferente y que se le estaba pidiendo al señor que diera los perritos para que fueran reubicados en una mejor zona, pero la respuesta de la policía fue que, si el señor quiere a los perros, ´que los dejen ahí´, pese a que estos perros no son de él, sino que los rescató y además los tenía en condiciones inhumanas y es delito de maltrato animal".

Si embargo, los uniformados de Pachuca dijeron que no era su obligación rescatar animales; se negaron a solucionar y se fueron.

"Es importante detallar que el vigilante ´es una persona que necesita apoyo médico´ y no puede haber un perro cerca de él. Entiendo que a lo mejor quiere ayudar, pero en su patología no está ayudando, los está lastimando y muchos perros corren riesgo si llegan a manos de esta persona", dijo.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Por voz de las propias autoridades, le informaron a Alba Luisa Jiménez que es la tercera vez que se llevan perros acinados de la caseta de vigilancia del fraccionamiento Paseos de la Plata, es decir, la conducta del vigilante es reiterada.

De acuerdo con la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, para los casos de maltrato animal, se prevén sanciones administrativas como amonestaciones, multas de 10 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y arresto hasta por 36 horas.

La rescatista pidió a las autoridades de Pachuca e Hidalgo reconocer su papel para atender casos de maltrato animal; además, solicitan no minimizar el trabajo que hacen muchos rescatistas.

"Urge un programa de capacitación para los policías municipales de Pachuca, para que puedan comprender el por qué es importante su actuación en materia de protección animal. Pedimos a los ciudadanos que el trabajo de cuidar a los animales corresponda a todos y que la esterilización es una de las herramientas más importantes para controlar la proliferación canina, para evitar su abandono en la calle o que queden en manos como las del vigilante".





