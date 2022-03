VIDEO | Amaury e Higuera muestran "divorcio" en Salón de la Fama Pachuca

PACHUCA.- En el marco de la 10 investidura del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca, Amaury Vergara Zatarain y José Luis Higueral que estuvieron juntos en las Chivas, dieron muestra de que su paso por el club no terminó bien.

Y es que el actual directivo del Atlético Morelia intentó saludar al presidente rojiblanco mientras firmaba autógrafos, pero se negó al ver quién sería su interlocutor e incluso le pidió que se no le volviera a acercar.

"No me saludes tú, es más, no te me vuelvas a acercar nunca más", le pidió Vergara Zatarain a quien en 2015 fue nombrado CEO de Chivas y Omnilife, tras el incidente, asintió y se dio la vuelta.

El paso por Chivas

En 2015, José Luis Higuera fue nombrado CEO de Chivas y Omnilife por el entonces dueño Jorge Vergara; mientras que en 2018 hubo una reestructuración, donde Vergara Zatarain asumió la vicepresidencia y dirección general del equipo y empresa, respectivamente.

Lee más en LSR Hidalgo: VIDEO | Cierran temporalmente Puente Atirantado por accidente vial

Higuera pasó a ser el director general de la escuadra. Finalmente, en 2019 cuando Vergara Zatarain tomó el control total del club deportivo, una de sus primeras decisiones importantes fue destituir a Higuera y dar por concluida la relación.





cem