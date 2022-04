Vicente se queda en prisión; juez revoca suspensión condicional de su proceso

En medios de comunicación locales circuló la versión de la liberación de Vicente C. pero permanecerá detenido. (Foto: Especial)

PACHUCA.– Por los delitos de portación de arma prohibida y ultrajes a la autoridad, Vicente C.P., hermano del exdiputado federal Cipriano Charrez, permanecerá recluido en el Cereso de Pachuca debido a que un juez de control resolvió revocar la suspensión condicional del proceso que ya le había otorgado el pasado 13 de abril.

Hace 20 días el excandidato a legislador del Congreso local y también a la alcaldía de Ixmiquilpan, fue asegurado a las 00:26 en la colonia San Nicolás, a unos metros del crucero de El Cardonal, por realizar detonaciones de arma de fuego junto con tres personas más, que ya están libres.

Una situación similar se resolvió a favor de Vicente C.P. el pasado 13 de abril, cuando un juez de control decretó la libertad del acusado; sin embargo, dicha decisión fue revocada este miércoles durante audiencia a petición del Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El MP acusó que el imputado falseó información de su domicilio y que la situación podría constituir un riesgo de fuga, tras argumentar que personal de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) se constituyó en la dirección que proporcionó Vicente C.P., pero nadie atendió, mientras que vecinos de la región refirieron que no vivía en el lugar.

Además, el Ministerio Público indicó que Vicente no acudió a la Umeca y tampoco depositó recursos económicos al Fondo Judicial, como se lo solicitaron el 13 de abril, cuando le aprobaron la suspensión condicional de su proceso.

Sin embargo, Roberto Ramírez González, abogado particular de Vicente C.P., argumentó que su cliente no compareció a la Umeca porque hasta este 20 de abril seguía recluido en el Cereso de Pachuca, a pesar de que ya le habían decretado la libertad.

Respecto al dinero, indicó que no los depositó por ser días inhábiles, pero que aún tenía este miércoles para hacerlo.

Entorno a la dirección, Vicente C.P. habló frente al juez de control y narró que no respondió llamadas ni contestó mensajes de la Umeca porque le retiraron su celular cuando fue detenido.

También refirió que su credencial de elector acredita su domicilio, el cual también aparece en sus recibos de pago de luz o agua, dijo.

Antes de concluir su intervención, acusó que su salud estaba deteriorada a raíz de la reclusión y también señaló que le parecía que había una consigna de mantenerlo detenido.

"Quiero preguntar si tengo derecho a defenderme, hasta el momento parece que hay una consigna no sé de quién y que me quieren tener privado de la libertad, después de las audiencias, me encuentro enfermo. Yo voy a cumplir mis medidas siempre y cuando esté en libertad".

Sin embargo, previo a la resolución de revocar la suspensión condicional del proceso, el juez le respondió que no tenía la consigna de nadie y que resolvería conforme a los elementos presentados en la audiencia.

El juzgador fundamentó su decisión en el artículo 198 del Código Penal de Procedimiento Penales, que establece la revocación "si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación".

SEGUIRÁ EN PRISIÓN

Tras la resolución, Vicente C.P. continuará recluido en el Cereso de Pachuca como medida cautelar. Su causa penal es la 341/2022 y a partir de hoy, se reanudan los dos meses para la investigación complementaria donde la imputan portación de arma prohibida y ultrajes a la autoridad.

Sin embargo, su abogado Roberto Ramírez expuso que la portación no es un delito de competencia estatal y que debió de haber conocido el Centro de Justicia Penal Federal.

"Debieron declinar competencia después del auto de vinculación a proceso, lo cual no ocurrió, asumieron la competencia y jurisdicción, lo vincularon y después le otorgaron la suspensión condicional".

El día de la detención de Vicente, tres personas más también fueron puestas a disposición de un juez por los mismos delitos, ellos están en libertad y cumpliendo medidas diversas, entre ellas, no portar armas de fuego.

El abogado agregó que adicional a dicho proceso en el fuero común, Vicente C.P. tiene uno más en el ámbito federal radicado en la causa 331/2021 por lesiones y privación ilegal de la libertad, pero no en la modalidad de secuestro.





