Viajar a EU y vacunarse vs covid; la opción de algunos hidalguenses

"No nos importa de dónde vengas, nosotros te vamos a ayudar"

PACHUCA. - Maricarmen, de 40 años, es administradora de empresas, pero se dedica al hogar y tiene un negocio de venta de ropa casual; ella junto con su esposo y su hija mayor, viajaron a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra la covid-19, al entender que, por su rango de edades, tardarían todavía algunos meses en México que les fuera suministrado el bilógico.

"Veíamos que aquí ya se estaba complicado, pero que no nos tocaría por el rango de edad y se dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Había persona que nos habían platicado que era sencillo ir, que se facilitaba, que no pedían ninguna identificación y fue como decidimos ir".

Maricarmen, de quien omitimos sus apellidos a petición de ella, se trasladó a la ciudad de Lubbock, en Texas, con el objetivo de recibir la vacuna de Pfizer, luego de que en su familia ocurrieron varios contagios del nuevo coronavirus, aunque ninguno fue un caso grave; incluso ella misma entró de las estadísticas, pero resultó asintomática.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo dijo que convivió con una persona que a los pocos días presentó síntomas, por lo que se realizó una prueba PCR y dio positivo. "Ya había convivido con mi familia, pero afortunadamente no contagié a nadie".

EL PROCESO

Luego de investigar sobre la efectividad de las vacunas disponibles en el mercado, Maricarmen y su esposo decidieron que buscarían la de Pfizer en alguna ciudad de Texas.

"Primero parece muy complicado, hubo gente que ya había ido que nos estuvo apoyando, no precisamente a Lubbock, había ido a Amarillo, y nos dieron una liga que es muy sencillo seguir, en donde te informan en qué parte de Texas están disponibles vacunas y de qué farmacéutica".

"Nosotros queríamos Pfizer, entonces en Amarillo estaban aplicando Moderna y tuvimos la oportunidad de escoger... en Lubbok encontramos pura Pfizer".

Relató que través de internet realizaron el trámite, sacaron la cita y recibieron un correo electrónico con el día, hora y unos formatos para imprimir que debían llenar. "Teníamos muchas dudas porque pedían direcciones, ID y todo eso, pero fue sencillo, llenamos todos los datos".

Primero viajaron vía aérea a San Antonio, Texas, y de ahí se trasladaron también por avión a Lubbock. Ya en esa localidad acudieron al lugar de aplicación con los documentos necesarios.

"Teníamos muchos nervios, pero las mismas personas te apoyan, te ayudan; es más, hasta nos dijeron: no nos importa de dónde vengas, nosotros te vamos a ayudar".

Maricarmen platicó que previo a ingresar a la nave se pasa a un módulo donde revisan el nombre y la edad, posterior a ello aplican la dosis de la vacuna, todo sin bajarse del automóvil y un proceso que duró aproximadamente cinco minutos, más los 30 minutos de espera que indica el protocolo por si ocurre alguna reacción importante.

Pfizer es una vacuna que requiere de dos dosis, por lo que a los 21 días realizaron el mismo viaje; "a los 21 días ellos mismos te están mandando nuevamente la cita por correo para recordarte y ya te están esperando, de lo más sencillo".

EL GASTO

Entre los vuelos y la estancia de una noche en Lubbock, Maricarmen calculó un gasto de 10 mil pesos por persona y por viaje, por lo que la inmunización completa tendría un costo aproximado de 20 mil pesos por persona, al menos al momento en que realizaron el viaje, hace tres meses.

"Aquí (en Hidalgo) el proceso está fluyendo, pero yo creo que es lento, todavía faltan muchas personas. Ahorita nos enterando que en Estados Unidos ya está abierta la aplicación de Pfizer para los niños de 12 a 15 años, mi hija pequeña por eso no se vacunó porque no tenía la edad".

Tras aplicarse el biológico, Maricarmen cuenta que realiza sus actividades diarias con mayor confianza: "ahorita ya hago más actividades que antes no me atrevía a hacer por lo mismo, más que como ya tuve, igual y un segundo contagio no tendría la misma suerte para ser asintomática. Ya hago mis actividades con los cuidados que debo tener, pero con más tranquilidad".

mai