Viacrucis covid-19: 6 hrs, vacuna y la esperanza del fin de pandemia

PACHUCA.- "Hazlo por ella" la frase que con cada paso tomaba fuerza. Estoy "molida", tengo hambre, tengo sed, cansancio, fastidio, incertidumbre, desesperación, yo, con 34 años de edad, pero, ¿y ellos?, ¿y ellas?.

EL PEREGRINAJE COMENZÓ

Las 10:45 horas en el reloj de mi celular del miércoles 10 de marzo (justo a la mitad de la vacunación, después supe que el jueves y viernes fue mucho más fluido), enciendo el auto. A bordo mi mamá y repaso: cinturón de seguridad, careta, cubrebocas, gel antibacterial, sombrilla, agua, sillitas, todo en orden para partir y me pongo en marcha.

Cruzo el bulevar Colosio con dirección al recinto ferial donde nos espera la jornada de vacunación contra la covid-19. "Hay mucho tráfico", dice mamá, pero la tranquilizo y aseguro no todos los autos van al mismo lugar, aunque me pone a dudar por un segundo.

Decido llegar por la parte trasera del fraccionamiento Juan C. Doria para evitar algo de tránsito pesado, pero encuentro el camino cerrado por una patrulla estatal. Hay que retornar y rodear la feria para salir por la parte de enfrente sobre la carretera México-Pachuca.

Mamá me pide bajarse lo más cerca y caminar en lo que yo busco un estacionamiento, pero el reloj a penas marca las 11:00 horas. Aún tenemos tiempo. La cita es a las 12:30 horas, no pretendo estar dos horas antes, pero tampoco 30 minutos antes.

Luego de diez minutos andando nos encontramos con 15 o 20 autos en fila queriendo entrar al recinto ferial. Por fortuna me acompaña mi hermana y repasamos el plan, "sino hay lugar para estacionarme te bajas con mamá y nos hablamos para relevarnos".

De pronto, se abre un espacio entre los autos justo en la entrada del estacionamiento y logro entrar. Auguro un buen comienzo: ¡Qué suerte!, grito.

"Veinte pesos el tiempo libre", me dicen, pago con un billete de cien, recibo mi cambio y busco el lugar para estacionar el auto.

Así comenzamos la caminata hacia la entrada de la feria. Mamá posa para su primera foto que envío al grupo familiar en Whats App. La familia aplaude, manda buena vibra y sigue de cerca cada movimiento.

(Foto: Julieta Gutiérrez)

¿Y LA SANA DISTANCIA?

Cientos de personas afuera de la Feria, sentados, parados, vendedores ambulantes, trabajadores del gobierno federal, estatal, militares, policías. El sonido es apabullante: "Una sola fila", "INE en mano", "guarden sana distancia", "cubrebocas a 5 pesos". "2x15, lleve su botella de agua", "sombrillas a 100 pesos", "cacahuates, alegrías".

Como podemos, entre la gente, nos vamos haciendo camino para buscar dónde formarnos, pero mi vista no alcanza a ver el final de la fila. Encuentro un espacio entre las personas y me formo, pero el abucheo de "se están colando", "no dejen que se metan" "yo voy a tras de ese señor" "cuidado" "se quiere colar", retumba en mis oídos. Efectivamente, intenté "colarme", una disculpa.

Salgo de la fila y reorganizarmos todo. Dejo a mamá y a mi hermana en la sombra para "echarme" la carrera maratónica de llegar al final de la fila y encontrarnos en la entrada de la feria. Total ¿qué tan larga puede ser?

Sigo el camino, la feria quedó muy atrás, estoy en medio de las casas aledañas y la fila es inmensa. Me parece irreal, y no soy la única que lo piensa, las personas preguntan si es la fila para la vacunación, ¿dónde estoy? dice una mujer de mediana edad.

"Este es el fraccionamiento de Casas Geo" le grita desde la puerta de su hogar una amable mujer que afuera tiene una mesita con una jarra con agua de Jamaica, para que los adultos mayores a su paso, puedan hidratarse gratis.

(Foto: Lucia Gutiérrez)

LA PRIMERA VICTORIA

¡Por fin! Luego de cuatro vueltas, doy las últimas zancadas para "ganarle" al resto de las personas que peregrina conmigo y me sumo a la fila.

Doy mis tres primeros tragos de agua. Las 11:20 horas en el reloj y estoy formada. Tenemos un lugar, reporto mi pequeña victoria al grupo familiar.

El avance es continuo. A mi paso encuentro a los vecinos del lugar que ofrecen agua o café gratis, algunos venden chilaquiles, desayunos, ofertan el uso del baño a 5 pesos, e incluso colocan afuera de sus casas sus sillas y bancos para la espera.

El negocio ambulante también prospera, desde fundas para celulares, papas, galletas, sándwiches, agua, refresco, semillas, dulces y cualquier tipo de golosina para hacer más ameno el transitar.

11:51 horas, sigo en Casas Geo y recuerdo que olvidé la sombrilla y el banco porque el sol y la fatiga comienzan a apoderarse de mi cuerpo. Intento guardar la calma, respiro, escucho la voz "hazlo por ella" y sigo firme. Porque no solo es ella, son los cientos y cientos de adultos mayores detrás de mí y delante de mí.

(Foto: Julieta Gutiérrez )

12:03 horas y mi hermana al teléfono. Mamá se ha cansado, quiere ir al auto, y es momento del relevo. La verdad, yo ya estoy más adentrada en la plática de las personas delante de mí que no quiero moverme. Ahora quiero saber las calificaciones de Dani, o ¿qué paso con la cuñada? que se vacunó ayer.

Así, decido mantenerme en la fila e intercambio con mi hermana una sobrilla por las llaves del auto.

UNA LUZ AL FINAL DEL CAMINO

¡Avanzamos!, gente sigue llegando y pregunta si es fila para la letra P, o la L, o para el registro, si sabemos hasta dónde llega, o a qué hora nos formamos. Pero las respuestas son cortas, no sabemos con certeza pero tenemos la esperanza de recibir la vacuna, sea la letra que sea.

Escucho al señor detrás de mí, suspirar: "Pues yo espero a mi si me vacunen hoy, porque este es mi tercer día, los dos anteriores me regresaron y si tengo mi boleto". "¿Qué letra es?, pregunto para orientarlo. L, su apellido inicia con la letra L, "tranquilo señor, hoy si le toca", le digo y sonreímos.

(Foto: Lucia Gutiérrez)

A lo lejos veo la entrada de la feria. Falta menos me digo a mi misma. "La vacuna es únicamente para el municipio Pachuca, quien no sea de Pachuca no se va a vacunar", continúan voceando, "lleve el último banco por 100 pesitos" grita un joven, que si no recuerdo mal es la segunda vez que lo veo pasar con un banco diferente, que también resultó era el último.

Miro el reloj una vez más, pasan de la una de la tarde. ¡Qué traigan a mamá! Estamos en la puerta, alerto con una llamada a mi hermana. Unos dicen que no podrán pasar acompañados, otros que sí, es incierto, pero no quiero dejar sola a mamá así que me aventuro.

¡Claro que puedo pasar! "Su INE en mano", "aváncele", "No se detenga", "No pierda la fila", "Con cuidado", personal nos entrega un boleto verde a cada adulto mayor y nos guía hacia una antesala donde esperaremos.

(Foto: Julieta Gutiérrez)

LA ETERNA ESPERA

Y esperamos, y esperamos y esperamos....

La una con veinte en mi reloj, "como a las tres salimos" le digo confiada a mi mamá.

Adentro más de 500 adultos mayores en sillas esperando su turno para entrar a las células de vacunación. Por un costado algunos autos circulan para acceder a la aplicación de la vacuna. Las personas en sillas de rueda, bastón o andadera también son prioridad y pasan de inmediato por un costado.

(Foto: Julieta Gutiérrez)

"Mi cuñada alquiló una silla de ruedas para pasar pronto, pero si puede caminar" nos confiesa el señor de aun lado, cuando todos comienzan a pararse y hacer bullicio.

Han pasado dos horas en espera y seguimos en las sillas, no hay movimiento.

(Foto: Julieta Gutiérrez)

Debido a los bloqueos por parte de transportistas sobre la autopista México-Pachuca, al norte de la Ciudad de México, las dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 no llegaron a tiempo a las instalaciones de la Feria, comenzó a circular en los medios de comunicación.

Sí, es miércoles 10 de marzo, el tercer día de la jornada de vacunación en Pachuca y por qué no, nos tenía que tocar.

(Foto: Julieta Gutiérrez)

Pero al interior el mensaje fue diferente: "Tenemos vacunas para todos, sean pacientes, mantengan la calma, siéntense, hablen con sus familiares, díganles que están bien, que pronto van a vacunarse en un hecho sin precedente en Hidalgo".

(Foto: Julieta Gutiérrez )

"Estamos sanitizando y adecuando los espacios para darles un buen servicio. Son 30 minutos los que tiene que esperar cada grupo para monitorear alguna reacción, pero ya siguen ustedes"

"Hidrátense, tomen agua, vayan al baño, coman sus bocadillos, galletas", la chica del audio continúo en todo momento la labor de dar recomendaciones y calmar la situación que alertó y preocupó a los adultos mayores.

(Foto: Captura de pantalla)

En efecto, se retrasó la vacunación por un lapso de dos horas, y la a Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó mediante un comunicado que puso a disposición el operativo "correcaminos", un puente aéreo para trasladar las vacunas lo más pronto posible.

Sol, hambre, sed, impaciencia, dolor de cabeza, desesperación, todo pasaba por mi mente, pero la veía a ella y no, no desaparecía nada, pero si aumentaban las fuerzas para tolerarlo.

ESTA ES LA BUENA

Avanzamos nuevamente. Las 3:30 en el reloj e ingresamos a la feria en la Célula de Vacunación C. Una voz me dice, ¿quién lo diría que nos volveríamos a encontrar aquí". El señor de la letra L en su apellido formado nuevamente detrás de nosotras, "¡qué bien, lo van a vacunar!" vitoreo junto con él.

Mamá se sienta y en seguida dos personas toman sus datos, su registro, otra le proporciona la carta responsiva de vacunación y enseguida dos enfermeras aplican la vacuna. "Coloque su dedo en el algodón y mantenga presión. No sobe, no masajee, llega a su casa y toma un baño con agua tibia".

(Foto: Julieta Gutiérrez Pérez)

"¿Ya?" pregunta mamá y sonríe porque asegura no sintió el piquete.

"¿Cómo se siente?" le preguntan los médicos. Tendrá que esperar 30 minutos por si hay reacción. Ella toma energías, está feliz y lo veo en su rostro.

(Foto: Julieta Gutiérrez)

Me pregunta, "¿y ahora, la segunda dosis?", "me falta" dice. La miro y le comparto una sonrisa que dice en silencio "aguanta, deja salimos de esta travesía primero", pero a ella le digo con seguridad que estaremos al pendiente para cuando le toque la siguiente vacuna.

Me retiro un momento, busco una silla y tomo un descanso. Nos faltan los últimos 30 minutos, pero lo logramos, es mi último reporte a la familia que entre aplausos y porras comparten la alegría y esperanza de que caminemos hacia el final de la pandemia.

Las 4:31 en el reloj. No hay reacción. Ella, se pone de pie. "Vámonos" me dice, "estoy preocupada por ti, no has comido, estuviste formada, ya es tarde". Y pienso: ¡Ay madre!, así son estos seres maravillosos, te acaban de vacunar, estuviste conmigo en este viacrucis covid-19 y te preocupas solo por mí. Es verdad que valió cada segundo".

Finalmente, de vuelta a casa, un vaso bien frío de agua, comida, mi cama un buen descanso y la frase en mi cabeza "hazlo por ella".





