Verificación vehicular será obligatoria este año

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath) informó que se hace obligatorio a los automovilistas verificar sus vehículos en el segundo semestre de este año.

Por medio de una publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), la Semarnath informó que se busca establecer el calendario y los lineamientos conforme los cuales los vehículos automotores matriculados en el estado deberán ser verificados en sus emisiones contaminantes durante la segunda mitad de 2019.

Estarán obligados a verificar las unidades de los propietarios, poseedores y conductores de vehículos automotores destinados al transporte público o privado o que ofrezcan algún servicio particular o público de carga o de pasajeros.

Según la Semarnath, deberá contar con el convertidor catalítico en buen estado para unidades desde 1991, aunque esto no implica que se aprobará la verificación vehicular.

Los vehículos de nuevo registro para el caso particular tienen 60 días naturales después del trámite de emplacamiento o incorporación, mientras que en el público son 10 días naturales después del trámite; en tanto para las unidades de alta y baja reemplacamiento se otorgan 10 días naturales después del trámite de público a público y de particular a público, mientras que de particular a particular y de público a particular los 60 días naturales para verificar después del trámite.

Para el color del engomado amarillo deberán realizar la verificación entre julio y agosto, mientras que para el rosa será de agosto a septiembre, el rojo de septiembre a octubre, el verde de octubre a noviembre y en el caso del azul, será de noviembre a diciembre.

Para los usuarios de la tercera edad o que sean discapacitados podrán obtener un descuento del 30 por ciento sobre el costo de los hologramas tipo uno y dos.

Sin embargo, quienes no realicen la verificación vehicular serán acreedores a multas equivalentes 7,5 Unidades de Medida y Actualización por semestre vencido o hasta dos periodos.