Vecinos señalan caos por cierre de vialidades en Puente Atirantado

PACHUCA.-El fin de semana pasado el tránsito fue desviado del bulevar Felipe Ángeles hacia vías alternas, debido a las obras del Puente Atirantado que construye la SOPOT en el entronque con el bulevar Colosio. Los vecinos de ampliación Santa Julia y la parte del Infonavit alertaron que ha habido accidentes debido a los constantes cambios de circulación.

En entrevista, Paola Sánchez dio a conocer que por las obras le han dejado dos choques en su vivienda, en la parte de su zaguán y en dos ocasiones, el tránsito pesado se ha llevado los cables, dejando a varias cuadras sin internet por varios días, y en una ocasión sin luz.

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) alertó a los conductores sobre los cambios de circulación y advirtió que personal coordinaría la circulación.

En el recorrido que realizó LSR Hidalgo, constató que había elementos identificados que daban el paso a los autos e indicaban la circulación, uno de estos caminos recurrentes es por Ferrocarril Central y algunas calles aledañas, sobre todo si el sentido es del centro histórico al sur de la ciudad, o la vía para tomar la salida a Actopan.

En una de estas calles vive Paola, en una vía que es usada como una vuelta continua, relató que en dos ocasiones a inicios de año, tuvo que arreglar su zaguán ya que fue golpeado.

Lee también en LSR Hidalgo: Estos son los municipios de Hidalgo más denunciados por ocultar información

Lo de menos es arreglarlo, igual y le han pegado más veces y ni me doy cuenta, pero es que otras veces el coche lo dejaba afuera, ya el golpe al coche es diferente. No le pegaron fuerte, pero pues es gente que conduce sin precaución y no sabe ni por donde tiene que salir".

Ella argumentó que debido a las obras de este puente, el tránsito pesado, que es propio de la vía, ahora circula por su casa, lo que le ha ocasionado además otro tipo de percances.



Hace menos de un mes, también cerraron y pues entonces tiene que pasar los autos de escombro, autos, camionetas y hasta tráileres, y pasó uno de esos que traía hasta arriba unas antenas y pues se llevó los cables, todos estaban trozados ahí".

Por esta razón, cuatro cuadras se quedaron sin internet; varias familias como la de ella reportaron la falla, y los servicios de atención les advirtieron que tardarían de tres a cinco días hábiles en atender.



También explicó que en muchas ocasiones se entorpece la circulación o transitan coches en sentido contrario o se generan accidentes en las vías alternas, debido a la obra que sigue en desarrollo.

PRONTO ABRIRÁ CIRCULACIÓN

El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) de Hidalgo, José Meneses Arrieta, adelantó que el próximo 30 de noviembre prevé apertura a la circulación vehicular del Puente Atirantado Miguel Hidalgo.

Será el próximo 15 de enero cuando estén concluidas el resto de las adecuaciones, en los dos niveles.

En los próximos 12 días iniciará el tensado de los tirantes, los cuales son 40 en forma de semiarpa y ocho horizontales, y soportarán más de seis toneladas ya con flujo vehicular".

sjl