Vecinos de Pachuca piden reencarpetar calles donde se filma serie de Netflix

PACHUCA.- Más que ´una manita de gato´, las calles Jesús Silva y Felipe Ángeles, ubicadas en la colonia Periodistas, Pachuca, donde este viernes y sábado se grabarán escenas de la serie Gardenia, de Netflix, vecinos piden que sean reencapertadas.

Luego de que trabajadores de la compañía de utilería Hot Set realizaran, entre el miércoles y jueves, trabajos de bacheo en las referidas calles e incluso pintaran la fachada de la escuela preescolar-primaria-secundaria Simón Bolívar para la grabación.

"Desde Yolanda Tellería (exalcaldesa de Pachuca) nos deben, no un bacheo ni repavimentación, sino un reencarpetamiento, pero no lo hicieron. Únicamente arreglaron la calle que está acá a la vuelta (Rafael Vega), aunque los vecinos (de ese tramo) la padecieron pues no les quedó a la primera", expresó a la Silla Rota Hidalgo, Jorge N, vecino de la colonia Periodistas.

Lee también en LSR Hidalgo: "Ya me quiero regresar a mí país", dice migrante retenida en Tula

El colono agregó que esta colonia lleva mucho tiempo que no la arreglan al cien por ciento las autoridades del municipio capitalino. Por el contrario "nada más vienen y hacen su manita de gato, tapando baches con material que no dura".

En los trabajos de adecuación del set de filmación, entre las calles Jesús Silva y Felipe Ángeles, trabajadores de la compañía de utilería colocaron dos semáforos que servirán para la grabación de las escenas de la referida serie.

De acuerdo con Javier Martínez, encardado de la casa productora Redrum, el bacheo que se hizo en las calles corrió a cuenta de ellos y forma parte de "una donación a la colonia" por los inconvenientes, ya que utilizaran el espacio público del 9 al 10 de abril.

En cuanto a la pintura aplicada a la fachada de la escuela preescolar-primaria-secundaria, dijo que una vez concluya la filmación, dejaran el espacio como lo encontraron. El trabajador no dio más detalles sobre la grabación de la serie de Netflix.

A través de lonas y volantes, se está avisando a la población en general que a partir de las 17:00 horas del viernes y hasta las 5:00 horas del sábado permanecerán cerradas las calles Felipe Ángeles, desde el tramo que comprende Jesús Silva a 18 de julio.

Los accesos a la colonia son las calles Rogelio Meraz, Prolongación de Mejía, Rafael Vega Sánchez y Ardían Guerrero Díaz, "por lo que se solicita retirar sus vehículos el día 8 de abril para poder realizar con éxito la filmación y evitar accidentes", señala una lona.

Fotografías de José Antonio Alcaraz

sjl